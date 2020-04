Graziela Santos, conheça a arqueira indígena do Amazonas

Graziela integra o Projeto de Arquearia Indígena no Amazonas | Foto: Divulgação





Manaus - A arqueira indígena amazonense Graziela Paulino dos Santos, de 24 anos, é Yaci da etnia Karapana. Ela participou no ano passado do Jogos Pan-Americanos de Lima e participou do Grand Prix do México de Tiro com Arco, disputado na cidade de Monterrey, no México, e levou para casa medalha de prata na competição.

Graziela integra o Projeto de Arquearia Indígena no Amazonas, uma parceria entre a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e a Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco), com objetivo de contribuir e apoiar diretamente para a promoção e o fortalecimento da cultura, imagem e autoestima das populações indígenas no Estado do Amazonas.

Através do projeto, Graziela e outros arqueiros indígenas do Amazonas recebem acompanhamento, instrução, avaliação, treinamento e alimentação para crescer no esporte e disputar competições regionais, nacionais e internacionais.

Desenvolvido desde 2013, o projeto tem parceria com o Banco Bradesco e apoio da Confederação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas (Coipam), da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), e patrocínio das Lojas Bemol, Fogás, Val Group, além de apoio da Latam, Bradesco, Accor Hotéis Centro Educacional La Salle e Faculdade La Salle, por Meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

*Com informações da assessoria