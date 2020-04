Juventus anuncia que Rugani e Matuidi estão curados da Covid-19

Juventus divulgou a informação em todos os idiomas no Twitter | Foto: Reprodução/ Instagram

A Juventus, maior potência italiana na atualidade, emitiu uma nota nesta quarta-feira (15) atualizando o quadro de saúde de dois de seus jogadores que haviam testado positivo para a Covid-19. De acordo com o comunicado, Rugani e Matuidi fizeram novos testes e foi confirmada a cura do coronavírus.

"Daniele Rugani e Blaise Matuidi foram submetidos, conforme protocolo, a novos testes para a detecção do Coronavirus-Covid 19. Os testes retornaram com resultados negativos. Os jogadores, portanto, se recuperaram e não estão mais sujeitos ao regime de isolamento em casa", atesta em comunicado.

O zagueiro italiano foi o primeiro atleta do elenco da Juventus a testar positivo para a doença, ainda em 11 de março. Seis dias depois, foi a vez do campeão mundial Matuidi. Os casos foram alguns dias após a paralisação do Campeonato Italiano e motivaram o clube italiano a interromper todas as atividades.

Os dois jogadores estavam em quarentena desde que tiveram a infecção pelo coronavírus comprovada, no mês de março. Assim como Rugani, o francês também estava assintomático quando testou positivo. Na última semana, ele registrou nas redes sociais um treino de preparação física em casa, para indicar o bom estado de saúde.

