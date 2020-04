CBB lança plataforma de EAD para árbitros das 27 Federações Estaduais

Através da plataforma Schoology, o Departamento de Arbitragem busca atingir todos os estados do país | Foto: Reprodução

Manaus - Nesta quinta-feira (16), a Confederação Brasileira de Basketball anuncia o lançamento da plataforma Schoology, de Ensino À Distância (EAD), voltada para os profissionais das 27 Federações Estaduais. Através da plataforma, o Departamento de Arbitragem da CBB atingirá todos os estados do país, também agregando os oficiais de mesa.

O objetivo é a unificação das informações com as Federações filiadas. Assim, todos os oficiais poderão acessar conteúdos de vídeos, postagens de discussão, material teórico, regras e interpretações oficiais, além de links de sites relacionados ao desenvolvimento, avaliações teóricas e conteúdos da própria Federação local.

"Nosso objetivo com essa plataforma é fazer com que todos os oficiais possam participar efetivamente da parte da educação continuada e assim minimizarmos dúvidas corriqueiras. Periodicamente, o Departamento de Arbitragem da CBB enviará conteúdos que facilitem as demandas da arbitragem", diz o coordenador de arbitragem da CBB, Vander Lobosco Jr.



Nesse momento, todos os Diretores de Arbitragem das 27 Federações foram contactados e passam pelo processo de treinamento de utilização da plataforma. A ideia é que nas próximas semanas todos estejam recebendo informações unificadas. Antes da efetivação, o projeto foi testado em mais de dez competições da base, em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).



"Essa plataforma teve seu projeto piloto nas competições do CBC, onde os oficiais participaram com acesso aos conteúdos e o resultado foi significativo, pois vimos a mudança de cultura com relação a atualização de conteúdos e na maneira de sua absorção. O maior facilitador dessa plataforma é que ela pode ser acessada via celular, fazendo com que essa praticidade seja de grande suporte para os estudos dos oficiais", acrescenta Vander Lobosco Jr.

Para mais informações, a CBB informa que "os oficiais de quadra e mesa que ainda não participam do programa devem procurar a coordenação de arbitragem da sua Federação para que possam obter o login e senha de acesso com seus coordenadores de arbitragem".



*Com informações da assessoria.