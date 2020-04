Lutador Felipe Ferreira relembra carreira em Manaus e vitórias nos EUA

Felipe Ferreira | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Manaus - Nos Estados Unidos desde setembro de 2018, Felipe Daniel Ferreira Brito - lutador amazonense de jiu-jitsu, de 19 anos - relembra a trajetória da carreira e a ascensão meteórica, que vai do projeto social que participava ainda na periferia do Jardim do Hiléia, na Zona Centro-Oeste de Manaus, até o Texas e mais recentemente ao posto de vice-campeão mundial de jiu-jitsu sem quimono.

Felipe jogava futebol na rua como a maioria dos garotos até ter o primeiro contato com o jiu-jitsu. Um primo mais velho, que já praticava a modalidade em um local próximo onde morava, foi o responsável por apresentá-lo à arte suave ainda aos 7 anos de idade. Com sonhos singelos, não imaginava chegar onde está agora.

“O sonho de todo menino que luta em projeto social é vir para cá e ganhar tudo que tem de ganhar. Eu lembro que era o mais fraco, o que mais treinava, o que mais trabalhava e tudo que eu queria era ser uma referência para o meu projeto, para os meninos da periferia verem que se eu consegui eles também podem”, diz o lutador.

Primeiros passos

| Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Felipe Ferreira ganhou o primeiro quimono do professor da academia em troca de limpezas diárias no local, já que morava apenas com a mãe e, sem condições financeiras favoráveis, treinava sem equipamentos. Ele relata que ia mais cedo para limpar o local e treinava das 19h às 22h - uma hora a mais que o restante dos atletas.

“O dono gostava de mim porque eu ficava lá o dia todo, e eu treinei tanto que ele começou a pagar minhas inscrições de campeonatos. O primeiro que disputei foi a Copa Aníbal. Eu ganhei a minha luta, mas sem entender o que tinha acontecido, comecei a chorar no final, foi engraçado”, relembra ele.

Felipe Ferreira no torneio World No-Gi, em 2018, organizado pela Ibjjf | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Aos 12 anos, a rotina passou a alternar exclusivamente entre escola e treino. “Para ser honesto, tinham vezes que nem ia para a escola”, brinca ele. Após se deparar com o fim do projeto social onde treinava, mudou-se para a academia Nova União - formadora de grandes lutadores no Amazonas - que ele classifica como um definidor na carreira.

Ele conta que treinava de meio-dia até dez da noite, em diversas filiais da Nova União espalhadas pela capital, quando começou a perceber o desempenho se igualando aos colegas de academia. Aos 15 anos, foi o primeiro atleta a conseguir ser o “Melhores do Ano” - vencendo todos os campeonatos que disputou em Manaus - e aos 16 anos disputou o primeiro Campeonato Brasileiro.

“Na época, eu só tinha um quimono, que tava um pouco rasgado. A organização não queria deixar eu lutar, mas um professor da Nova União, do Rio de Janeiro, me viu e falou que se eu lutasse bonito, poderia usar o que ele tinha. Fiquei com o terceiro lugar e, depois do campeonato, ele me levou numa loja para comprar um quimono. Acho que foi um dos momentos mais marcantes para mim, porque ele não me conhecia e ainda assim me incentivou”, conta Felipe.

Dos tropeços à recuperação

Felipe Ferreira no pódio do Dallas International Open 2019 | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

A ascensão, que já fazia o nome de Felipe Ferreira ser conhecido nacionalmente, transcendeu as fronteiras continentais em 2018, quando foi convidado para competir na terra do Tio Sam. “Um belo dia fui treinar e recebi uma notícia de um cara que treinava comigo, da Califórnia. O mestre dele procurava um lutador jovem e bom, ele me indicou e queria saber se eu não topava me mudar”, conta.

Já “do lado de lá”, Felipe mora com companheiros de treino. Se tornou vice-campeão mundial sem quimono e chegou até o número três no ranking mundial da categoria que disputava. Apesar dos bons resultados, ele conta que a adaptação longe de casa foi difícil e, uma semana antes do mundial, perdeu a avó, uma das maiores incentivadoras da carreira.

“Foi difícil para mim, estava lutando bem no Brasil, ganhando tudo, mas não tinha a minha base. Meu maior sonho sempre foi me tornar campeão mundial, mas uma semana antes minha avó faleceu. Ela foi o motivo de eu vir, então me senti na obrigação de dar o meu melhor para ela. Na competição, perdi na final e me tornei vice-campeão mundial sem quimono”, diz.

Felipe Ferreira com a medalha de ouro do New Orleans International Open 2020 | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Longe da família, ele viu os resultados começarem a despencar. No campeonato mundial de 2019, dessa vez com quimono, perdeu na primeira luta. “Aquilo foi uma dor muito amarga”, conta ele. Apesar da preparação intensa, a motivação que vem de dentro estava faltando. Logo, o atleta voltou para o Brasil por dois meses para se recuperar.

“Treinei bastante, minha meta era ir para o Brasil e ficar como se fosse em uma caverna, perto da minha família. Depois voltei para os EUA e de cara fui campeão do Austin Open e do Dallas Open, grandes campeonatos do Texas, para onde me mudei assim que cheguei”, afirma.

Felipe com amedalha de ouro do Atlanta International Open 2019 | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Já em 2020, foi novamente campeão dos torneios texanos, chegou à posição 116 no ranking da federação internacional da modalidade, dentre os 3 mil atletas do mundo inteiro na categoria adulto. Na rotina, são no mínimo três sessões de treino por dia, mesmo com a parada pelo coronavírus. Isso porque Felipe Ferreira está de olho na volta das competições esportivas e na disputa de mais um torneio mundial, o sonho dele.