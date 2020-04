Ronaldinho aparece em live e gera comoção: 'Dribla até o coronavírus'

Ronaldinho está em prisão domiciliar em um hotel, no Paraguai | Foto: Reprodução

Manaus - Com o intuito de arrecadar doações para ajudar as famílias mais afetadas pela crise provocada pelo novo coronavírus, artistas brasileiros estão transmitindo shows pelas redes sociais. A informação é da Gazeta Esportiva.

Seguindo o exemplo de lives como a do cantor Gusttavo Lima, que teve a participação de Neymar e Lucas Lima, o Grupo Revelação contou com a ilustre presença de Ronaldinho Gaúcho.

A aparição do ex-jogador, que segue em prisão domiciliar no Paraguai por portar documentos falsos ao entrar no país, provocou comoção na internet. “Ronaldinho dribla até o coronavírus”, disseram. Apesar de não ser possível entender o que ele fala, Ronaldinho claramente manda saudações aos integrantes do Grupo Revelação.