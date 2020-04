Alexandre Mattos revela como joia do Palmeiras foi da reserva à Europa

Matheus Fernandes foi comprado por três milhões de euro | Foto: Divulgação

Manaus - Uma das principais vendas recentes do Palmeiras foi a de um jogador que pouco jogou no clube. Em passagem de uma temporada pelo Verdão, Matheus Fernandes nunca se estabeleceu como titular, fez apenas 12 jogos, mas foi vendido para o Barcelona pelo triplo do preço.

Em entrevista aos canais Fox Sports, o ex-diretor de futebol do Alviverde contou como o volante revelado pelo Botafogo foi do banco de reservas do Palmeiras para a Catalunha. A notícia é da Gazeta Esportiva.

"O Matheus Fernandes foi comprado por três milhões de euros (cerca de R$ 17,2 milhões na cotação atual) e vendido agora por 11 para o Barcelona (na verdade, o clube catalão pagou sete milhões a vista para o Palmeiras, que poderá ganhar mais três em metas)”, disse o dirigente.

A estratégia funcionou e o jovem volante foi vendido no início de 2020. Sem estrear pelo Barça, o brasileiro de 23 anos foi emprestado para o Valladolid.

"No final de outubro (de 2019) eu liguei para o André Cury (empresário do jogador) e falei para ele trazer o Abidal (secretário-técnico do Barcelona) aqui para o Brasil, que eu quero mostrar um jogador para ele”, concluiu sobre a negociação.