Covid-19: Atacante do Real Madrid pode ser preso por furar quarentena

Madrid - O atacante sérvio Luka Jovic, do Real Madrid, terá que comparecer ao tribunal na Espanha para responder à acusação de ter violado as regras da quarentena. O jogador, ex-Eintracht Frankfurt, encara sentença que varia de uma multa de 1.275 euros a três anos de prisão.

Após a suspensão do Campeonato Espanhol devido à pandemia do coronavírus, Jovic voltou à Sérvia no mês de março, mas rapidamente gerou confusão ao quebrar o isolamento social, principal recomendação das autoridades de saúde para contar os índices de contágio da doença.

O atacante se defendeu dizendo que não estava ciente das medidas adotadas pelo governo, argumentando pensar que poderia sair uma vez por dia para as "compras essenciais".

Luka Jovic foi visto passeando por Belgrado no aniversário da namorada, a modelo Sofija Milojevic, quando o período de 28 dias de isolamento que deveria cumprir na Sérvia, devido ao alto número de casos positivos na Espanha. O caso ganhou repercussão nacional e mereceu, inclusive, uma reprimenda pública por parte da primeira-ministra Ana Brnabic, e do Ministro do Interior, Nebojsa Stefanovic,

Por meio de um comunicado, o Real Madrid afirmou que liberou o atleta para que passasse o tempo em que os jogos estão paralisados com a noiva. Jovic foi o único dos estrangeiros do clube merengue a deixar o país durante o isolamento social.

