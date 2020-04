Gavião do Norte e Leão da Vila Municipal duelam em Arena Virtual no AM

Os “ingressos” começaram a ser vendidos nesta sexta-feira (17), no valor de R$ 5, por meio do site Ingresso de Vantagens | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Em prol da solidariedade e da sustentabilidade, Manaus Futebol Clube e Nacional Futebol Clube se enfrentam pela terceira vez em 2020. Desta vez, o duelo entre o Gavião do Norte e o Leão da Vila Municipal não terá jogadores e nem será disputado em estádio, mas contará com torcedores esmeraldinos e azulinos, que serão os protagonistas do embate virtual a ser realizado na “Arena Solidária”. O evento conta com o apoio da Data Click.

Trata-se de uma campanha para arrecadação de fundos. Metade do recurso angariado será revertido em cestas básicas. A outra parte auxiliará os clubes, que passam por momento de dificuldade financeira por conta do Covid-19. Os “ingressos” começaram a ser vendidos nesta sexta-feira (17), no valor de R$ 5, por meio do site Ingresso de Vantagens. A disputa (venda de “bilhetes”) termina no dia 24 deste mês, às 16h.

“Os dois jogos com bola rolando terminaram empatados. Agora, contamos com o apoio do nosso torcedor para sairmos vencedores desse encontro diante do Nacional. Brincadeiras a parte, esperamos que nossa torcida participe. É um evento de caráter social e que também servirá para dar uma oxigenada na situação financeira dos clubes”, disse o presidente do tricampeão amazonense, Luis Mitoso.

O resultado do #ClássicoDosSolidários será divulgado em seguida ao término da venda de ingressos, no próximo dia 24 | Foto: Janailton Falcão

A cada R$ 150 em vendidos por torcida, um gol será marcado para o respectivo time. Uma cesta básica no valor médio de R$ 75 será distribuída, enquanto o restante do valor em prol do clube. Cada “bilhete adquirido” valerá um voucher bônus na compra de ingresso assim que as competições oficiais forem retomadas (data e percentual de desconto será definido pela agremiação com aviso prévio). O resultado do #ClássicoDosSolidários será divulgado em seguida ao término da venda de ingressos, no próximo dia 24, às 16h.

*Com informações da assessoria