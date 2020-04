Torcedor do Manaus FC morre vítima da Covid-19 no Amazonas

Manaus- O torcedor do Manaus Futebol Clube, Carlos Condera, de 38 anos, morreu neste domingo (19), após ficar três dias internado no Hospital Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. Ele teve uma piora no quadro de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19). Carlos estava internado desde a última quinta-feira (16).

O torcedor acompanhou tudo durante os sete anos de história do Manaus FC. Em suas redes sociais, o time prestou homenagem ao torcedor que sempre estava nos jogos do clube com a bandeira do Gavião e se tornou um torcedor símbolo do clube.

"Não foi só colaborador, não foi só locutor, não foi apenas torcedor... Carlos foi e sempre será parte nosso clube. E é com essa lembrança que o eternizamos no Manaus. Neste momento, prestamos nossas condolências a seus familiares e amigos," disse o diretor do Manaus FC, Luis Mitoso.

No Facebook do Manaus FC, a direção do clube também prestou homenagens.

"Neste momento, prestamos nossas condolências a seus familiares e amigos. Quem já foi aos jogos do Manaus, conheceu o sorriso e irreverência, marcas registradas em diversas de nossas lutas, seja vendendo ingressos, seja como locutor na Colina ou torcendo na arquibancada".