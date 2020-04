Leilão oferta objetos de atletas brasileiros para combate à Covid-19

Gabriel Medina foi um dos atletas que teve objetos leiloados | Foto: Divulgação

Desde que a recomendação do isolamento social passou a ser uma medida de combate ao COVID-19, a vida dos brasileiros mudou e para muitos a situação ficou ainda mais difícil. Pensando em ajudar aqueles que fazem um trabalho essencial para o ecossistema, os catadores de materiais recicláveis, Guaraná Antarctica criou o Leilão Coisa Nossa, que irá leiloar diversos artigos pessoais de grandes nomes do esporte nacional: CBF, Gabriel Medina, Gabriel Jesus e Damian Maia.

O lançamento do leilão será realizado no dia 25 de abril, às 14h, no canal de Guaraná no Youtube, o Coisa Nossa, e pelo site http://guarana.com.br/leilao será possível fazer os lances. Todo o valor arrecadado será doado ao financiamento coletivo Renda Mínima Pros Catadores, iniciativa da ONG Pimp My Carroça para angariar fundos pros catadores avulsos do Cataki, app criado pela ONG para conectar geradores de resíduo e os trabalhadores que tiram seu sustento a partir da reciclagem. O Pimp My Carroça é um movimento criado em 2012 pelo artivista Mundano.

O jogador Gabriel Jesus doou uma camisa autografada, e também a sua participação em partida de CS (Counter-Strike). Já Gabriel Medina doou uma prancha autografada e, o lutador Demian Maia colocou no leilão a jaqueta oficial da luta contra o Carlos Condit, usada em 2016.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também cedeu itens para o leilão: duas camisas da Seleção Brasileira de Futebol Masculino autografadas e uma camisa histórica que os jogadores comemoraram a conquista da Copa América em 2019. Além do valor arrecadado no leilão, toda a monetização conquistada no canal Coisa Nossa, o AdSense, será destinado ao Pimp My Carroça.

“Estamos focados em trabalhar os nossos ativos de marca em prol do bem. Nesse momento acreditamos que somente convocando todos aqueles que podem ajudar é que conseguiremos vencer essa quarentena de forma mais positiva. Contamos com a participação de atletas e artistas e queremos dar aos seus fãs a chance de terem seus objetos pessoais através do Leilão”, explica Daniel Silber, gerente de marketing de Guaraná Antarctica.

O leilão contará com mais de 30 convidados, são personalidades da tv, da música e das redes sociais, como é o caso do músico Zeeba que irá leiloar o boné usado no Tomorrowland, o apresentador Luciano Huck doou uma viagem ao Rio de Janeiro, e o influenciador Whindersson Nunes que doará o cordão utilizado na gravação stand up solo chamado Adulto. Já o artista Mundano irá leiloar uma oficina de graffiti de 4 horas de duração, em São Paulo.

“Tenho uma grande relação com a marca e acredito que os jovens irão se engajar nessa causa com a gente. Espero que a minha prancha inspire novos surfistas, mas, mais do que isso, consiga arrecadar um bom lance”, afirma Gabriel Medina.“O futebol sempre foi um símbolo de união e eu como jogador estou feliz em fazer parte deste movimento de Guaraná. O leilão dá chance aos fãs de futebol terem itens exclusivos e fazerem o bem, ajudando quem mais precisa”, completa Gabriel Jesus."

Apresentado pelos youtubers Diogo Defante, Igor Guimarães, Lucas Inutilismo e Matheus Canella, o leilão será dinâmico com entradas ao vivo de influenciadores e convidados. A expectativa é que a live fique no ar durante quatro horas, e os lances poderão ser feitos até o dia 8 de maio.

Sobre o app Cataki

Criado em 2017 pela ONG Pimp My Carroça, o Cataki é o aplicativo que faz a conexão direta entre o gerador de resíduos e o catador de materiais recicláveis. Ao baixar o app, o usuário visualiza o catador mais próximo da sua localização e o chama para que ele venha coletar seus recicláveis. O objetivo do Cataki é aumentar dois fatores simultaneamente: a renda dos catadores e os índices de reciclagem do Brasil.

Atualmente há cerca de 3 mil catadores conectados na plataforma espalhados por mais de 530 cidades do Brasil. Até hoje, já foram realizados mais de 200 mil downloads do Cataki. O app adaptou seu objetivo por conta do coronavírus: enquanto a pandemia durar, a ideia é que os usuários do Cataki utilizem a plataforma não para solicitar coletas de reciclagem, mas sim para realizar doações de dinheiro, kits de higiene e alimentos pros catadores.

