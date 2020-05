Kenedy Pedrosa sonha em se tornar exemplo para outros atletas do AM

Manaus - O atual campeão do Campeonato Brasileiro Sênior de Luta Olímpica, o lutador olímpico Kenedy Pedrosa, de 25 anos, contou ao Portal Em Tempo sobre suas atividades atuais e os planos que deseja realizar no futuro como atleta. Ele relembrou, ainda, as oportunidades que o esporte lhe proporcionou durante a carreira.

Kenedy ingressou na carreira esportiva aos 13 anos de idade e ganhou experiência na luta olímpica. Desde então se encontrou na modalidade e foi por meio dela que o atleta conquistou o título de campeão brasileiro oito vezes. Além disso, foi dez vezes campeão estadual e duas vezes vice-campeão Pan-Americano. E apesar de tantos títulos, ele afirma que almeja mais e busca constantemente conquistar seu espaço no esporte.

O lutador busca viver mais experiências no esporte ao redor do mundo | Foto: Divulgação

“O esporte já me permitiu realizar muitos sonhos, viajei, conheci muitos lugares e pude ajudar meus pais financeiramente por meio dele, mas sei que ainda tenho muito o que conquistar. No futuro quero ser um grande exemplo para outros atletas, deixar minha marca representando o Amazonas e mostrar que apesar de ter vindo de uma base difícil, eu superei os obstáculos e consegui chegar longe”, ressaltou o lutador.



O lutador também participou de campeonatos internacionais em países como Canadá, Chile, Argentina e Croácia. Também participou do intercâmbio no Irã, onde adquiriu experiência e aprendizados.

Preparação

Kenedy diz que sempre encontra tempo para se dedicar aos treinos | Foto: Foto: Simon Click

Atualmente o atleta segue carreira militar na Marinha Brasileira e se dedica aos estudos na graduação de Educação Física, mas o lutador afirmou que, apesar da rotina agitada, ainda encontra tempo para se dedicar aos treinos, se preparar para as lutas e continuar construindo seu legado na luta olímpica no Amazonas.



“Consigo manter minha rotina de treino, pois moro no quartel e lá eu tenho a pista de atletismo e outros aparelhos que me ajudam a manter saudável e com um bom preparo físico para as competições. Eu não paro, mesmo com a situação da pandemia em que eu não posso ir à academia, faço treinos em casa, o importante é ter os exercícios em dia”, explicou o atleta.

Dificuldades

O atleta já participou de campeonatos nacionais onde conquistou títulos | Foto: Divulgação

Assim como todo atleta iniciante, o lutador também passou por obstáculos antes de conquistar títulos em campeonatos. Kenedy destacou que uma das maiores dificuldades do início da carreira era a falta de patrocinadores. Ele lembra das vezes que deixou de participar de competições por conta da ausência do patrocínio.



“Já teve muitas viagens para outros países que eu não pude ir por não ter alguém que confiasse no meu trabalho e em mim, por ser em outros países eu não tinha condições de bancar todas as despesas, mas eu dei a volta por cima e hoje posso contar com uma equipe que trabalha comigo e luta pelo meu sucesso”, contou.

Por meio da graduação em Educação Física o atleta busca abrir sua própria academia no futuro | Foto: Divulgação

Inspiração



O lutador amazonense diz que busca inspiração no famoso lutador de MMA José Aldo, natural de Manaus, que fez história no mundo das lutas ao conquistar o título de campeão mundial do UFC.

“Eu acredito que tenho o mesmo sonho que ele teve um dia, que é dar algo melhor para minha família. Somos amazonenses, eu no bairro da Cidade Nova e ele no Alvorada, mas sei que, assim como o Aldo, tenho muita história para contar ao redor do mundo e dedicação para chegar onde eu sonho”, afirmou Kenedy.