Atacante Diogo conta como está sendo a rotina na Malásia

Sem o agitado dia a dia do futebol, Diogo conta que virou ainda mais parceiro da esposa Natália | Foto: Divulgação/Johor FC

Com os principais campeonatos de futebol do Brasil e do mundo paralisados devido à pandemia do Covid-19 (coronavírus), grande parte dos jogadores permanece realizando o isolamento social. Dessa forma, o Pelo Mundo preparou uma série especial na qual os atletas contam o que estão fazendo na nova rotina em casa, além de darem dicas sobre atividades nesse período de quarentena. O especial de hoje é com o atacante Diogo, ex-Flamengo e Palmeiras, e que atualmente defende as cores do Johor FC, clube da primeira divisão da Malásia.

Sem o agitado dia a dia do futebol, Diogo conta que virou ainda mais parceiro da esposa Natália na hora de organizar a casa. E quando não estão cuidando dos filhos Enzo e Nicolas, o casal curte passar o tempo assistindo séries. Eles indicam o drama norte-americano "Olhos que Condenam".

Qual atividade preferida das crianças?

Aqui dentro de casa tento brincar em família com meus dois filhos com algo para passar o tempo e deixá-los entretidos.

E como está sendo esse tempo maior com a família?

Temos feitos as coisas rotineiras mesmo, mas algo que tenho me empenhado mais é em ajudar minha esposa nos afazeres de casa, visto que pela minha vida de treinos e viagens, geralmente não tenho muito tempo para ajudá-la neste sentido.

Qual hobby favorito?

Gosto de assistir filmes e séries em casa. Uma série muito boa que assisti recentemente e gostei é Olhos que Condenam.

Alguma dica de música?

Gosto muito de hip hop e de rap nacional, além de pagode da década de 90.

E games, curte?

Não jogo muito videogame. Quem joga mais é meu filho mais velho, o Nicolas, e ele gosta de jogar Fifa, então acabo o acompanhando na brincadeira.

O que está fazendo para manter a forma física?

Estou fazendo bastante exercícios aqui em casa. É claro que não é o ideal, como estamos acostumados a trabalhar no dia a dia no clube, mas estou procurando me exercitar bastante para voltar bem quando tudo voltar ao normal.

Por fim, qual mensagem você pode passar para a população nesse período?

A mensagem é de força, de pensarmos positivamente, e termos fé que tudo vai melhorar. Além de torcermos para que tudo acabe logo e que todos os que estão doentes se recuperem.