Treinos de futebol voltarão em maio, diz primeiro-ministro da Itália

A Itália foi um dos países europeus mais atingidos pelo coronavírus | Foto: Reprodução/ Twitter @cristiano

Itália - O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, afirmou no último domingo (26) que as equipes esportivas podem começar a treinar novamente em maio, após o país ser atingido pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). Contudo, o líder político não falou em data para reinício do Campeonato Italiano.

Em discurso televisionado no qual falou do afrouxamento do isolamento social, Conte afirmou que os treinos individuais podem começar no dia 4 de maio, quando os jogadores ainda terão que respeitar as regras de distanciamento social, e que as atividades coletivas podem vir a começar em 18 de maio.

A Itália foi um dos países europeus mais atingidos pelo coronavírus. Desta forma o Campeonato Italiano está suspenso desde o dia 9 de março. A suspensão ocorreu após uma quinzena caótica na qual o país tentou realizar partidas sem a presença do público.

Há a possibilidade de doar cinco kits de testes para cada um usado pelos clubes | Foto: Daniele Mascolo/ Reuters

Conte disse que o ministro do esporte Vincenzo Spadafora trabalhará “intensivamente” com cientistas e líderes esportivos para garantir que os treinos sejam seguros.

“Então tentaremos ver se eles podem continuar com as competições que estão suspensas. Só chegaremos a essa conclusão se for garantido que é seguro. Não queremos que nossos atletas fiquem doentes”, declarou.

“Sou apaixonado pelo futebol (…). Como muitos italianos, inicialmente achei estranho que o campeonato pudesse ser interrompido ou suspenso, mas acho que até os torcedores mais apaixonados entendem que não havia alternativa”, acrescentou.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) já elaborou um protocolo médico para treinamento. Segundo este documento, para o início dos treinos, cada clube formará um grupo de jogadores, equipe técnica, médicos e fisioterapeutas que serão testados e depois isolados em um campo de treinamento no verão (europeu).

Também há planos de doar cinco kits de testes de covid-19 para cada kit usado pelos clubes para evitar as críticas de que o futebol está retirando os recursos necessários de outras áreas.

Ainda restam 12 rodadas de jogos na Série A, além de vários jogos pendentes de rodadas anteriores. Na classificação, a Juventus, detentora do título, está na liderança um ponto à frente da Lazio.