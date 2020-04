Coronavírus: Fiba congela ranking do basquete 3x3

Os ranqueamentos levam em consideração os 9 melhores desempenhos de atletas nos últimos 12 meses | Foto: Divulgação

A temporada de basquete 3x3 começaria em abril, mas não teve início em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Essa medida foi tomada pela Federação Internacional de Basquete (Fiba), que, no dia 13 de março, suspendeu todas as competições gerenciadas pela entidade.

Considerando a paralisação das atividades, a Fiba decidiu nesta segunda (27) congelar o ranking individual, de equipes e de federações do mundo em todas as categorias. A entidade ainda explica que os pontos de campeonatos disputados antes do dia 1º de abril serão considerados por mais tempo, a validade se estenderá até outubro de 2021.

Os ranqueamentos levam em consideração os 9 melhores desempenhos de atletas nos últimos 12 meses, e é através deles que se determina o posicionamento de equipes e seleções, além de permitir o acesso a competições como Sul-americano, Mundial e Jogos Olímpicos.

A modalidade esportiva vai estrear no programa olímpico em 2021, e o basquete brasileiro masculino ainda tem esperança de alcançar uma vaga, pois os homens estão classificados para disputar o pré-olímpico em Bangalore (Índia). O torneio classificatório, que levou em consideração o ranking da Fiba, estava marcado para março, mas foi adiado por causa da pandemia de coronavírus e segue sem data de realização.