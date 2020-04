Médico da FIFA sugere punição a jogador que cuspir em campo

Cuspir no chão não é uma prática higiênica. Em tempos de coronavírus, além de tudo, coloca em risco a saúde de quem está ao seu redor. Pensando nisso, o presidente do comitê médico da Fifa (Federação Internacional de Futebol), o belga Michel D’Hooghe, sugeriu punição aos atletas que cuspirem no gramado durante as partidas de futebol.

A informação é do jornal inglês The Daily Telegraph. O médico entende que, apesar de ser algo comum no futebol, a ação não é muito higiênica e ajuda a espalhar o coronavírus. Ele ressaltou que há a necessidade de proteger jogadores e funcionários que estão em campo. A sugestão seria aplicar cartão amarelo ao atleta que cuspisse no gramado.

A declaração de Michel D’Hooghe surge quando o futebol mundial começa a discutir a possibilidade do retorno das competições, inclusive sem público. Para ele, a prática é uma das razões pelas quais precisa-se ter muito cuidado antes de voltar com as partidas. Ele revelou não ser pessimista, mas que está bastante cético neste momento.

Antes mesmo da paralisação devido à pandemia de coronavírus, o futebol inglês já havia adotado uma medida para evitar a propagação da covid-19: os jogadores foram proibidos de apertar as mãos durante o protocolo pré-jogo. Contudo, a medida não evitava o contato entre os atletas quando a bola rolava.

Aos poucos, o futebol na Europa caminha para um retorno, ao menos nos treinamentos. Na própria Inglaterra, o Arsenal voltou às atividades na última segunda no Centro de Treinamento London Colney. O clube informou que o acesso é limitado e o distanciamento social é mantido o tempo todo. Segundo o Arsenal, os jogadores chegam ao CT sozinhos, trabalham individualmente e depois vão para suas casas. É importante lembrar que o técnico do Arsenal, o espanhol Mikel Arteta, foi diagnosticado com o coronavírus em 12 de março, o que levou ao cancelamento do Campeonato Inglês.

Além do Arsenal, West Ham, Brighton e Tottenham também reiniciaram as atividades, sempre com trabalhos individuais. Segundo a agência Reuters, as equipes do Campeonato Inglês vão discutir na próxima sexta opções para finalizar a temporada, porém, o reinício das partidas não deve ocorrer antes de junho.