Surfista brasileiro doa prancha para auxílio a vítimas do coronavírus

Há a expectativa de que sejam angariados R$ 6 mil com a campanha | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Em Tempo de coronavírus, se multiplicam a incerteza e a insegurança, mas também proliferam demonstrações de solidariedade. E uma delas vem de um surfista brasileiro, Lucas Silveira, que ofereceu uma de suas pranchas para uma campanha que tem o objetivo de levantar recursos para famílias atingidas pela pandemia.

“Um dos maiores problemas que temos a partir desta pandemia, são os efeitos colaterais dela. A questão da economia e das pessoas que não podem trabalhar. Grande parte das pessoas no Brasil sai para trabalhar fora para garantir o sustento diário de sua família. Diante deste panorama começou uma onda de solidariedade crescente. Assim, fiz algumas doações e me juntei a uma instituição que tem como ênfases a sustentabilidade e a educação ambiental, mas que está com o projeto de atender quase 2 mil famílias em 10 comunidades de 5 estados do Brasil no atual contexto”, declarou Lucas.

Lucas Silveira com as pranchas que possui e, na mão, a prancha a ser doada | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

A rifa foi organizada para ajudar na campanha #ROUTEComunidade, que está arrecadando fundos para a compra de cestas básicas, com alimentos e itens de higiene para distribuição e educação ambiental em dez comunidades carentes, de cinco estados do Brasil, e correta destinação dos resíduos para reciclagem. A prancha doada está sendo rifada pela internet, e há a expectativa de que sejam angariados R$ 6 mil com a campanha.