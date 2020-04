Gerson, pivô da seleção que derrotou os EUA em 1987, morre aos 60 anos

O camisa 6 comemorou a medalha de ouro ao lado Israel, Guerrinha, Oscar Smith, e Marcel, além do comandante Ary Vidal, o técnico na época | Foto: Arquivo/CBB

Brasil - Um dos ícones da seleção masculina de basquete dos anos de 1980, o ex-jogador Gerson Victalino, de 60 anos, morreu na última quarta-feira (29), em decorrência de complicações causadas pela esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença degenerativa contra a qual lutava desde novembro do ano passado.

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) foi a primeira a confirmar, em rede social, o falecimento do ex-jogador, recordista de participações pela seleção. Foram ao todo 67 jogos e três edições de Olimpíadas: Los Angeles (1984); Seul (1988) e Barcelona (1992).

É com grande pesar que informamos o falecimento do gigante Gerson Victalino. Campeão do Pan de Indianápolis com o Brasil em 1987, Gerson foi o jogador que mais vezes vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Nosso eterno agradecimento e pêsames por sua partida. Força à família 🙏🏻 — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) April 29, 2020

A morte precoce do ex-atleta causou comoção e as demonstrações de pesar se multiplicaram. Entre elas, a do Corinthians, onde Gérson jogou de 1983 a 1986, ajudando a conquistar dois títulos estaduais.

🏴😢Hoje pela manhã faleceu Gerson Victalino, um dos maiores jogadores de basquete da história brasileira. Recordista de jogos pela seleção, atuou pelo #Timão entre 1983 e 1986, sendo duas vezes campeão paulista. pic.twitter.com/ua0HvHBojZ — Corinthians Basquete (de 🏠) (@corinthiansbskt) April 29, 2020

O jogador Eduardo Agra, companheiro de seleção e também no Timão, recordou com carinho da convivência com o atleta ao postar um depoimento em resposta à postagem da CBB no Twitter.



“Estou muito triste. Ele era meu companheiro de Corinthians, de seleção brasileira, meu companheiro de quarto nas viagens pelo clube e algumas da seleção, meu vizinho de prédio; morávamos no mesmo prédio em Moema e íamos treinar no Corinthians todos os dias, meu companheiro de carona… Uma pessoa muito simples, mas de um coração imenso. Tenho ótimas recordações dele nas Olimpíadas, fomos campeões juntos no Corinthians...Quero expressar meus sentimentos a toda família e a todos os amigos, e a toda comunidade do basquete brasileiro que fica triste com a perda deste grande jogador da seleção brasileira.

O clube catalão Baxi Manresa, da Liga Espanhola de Basquete (Endesa), onde Gerson jogou na temporada 1988/1989 também prestou homenagem ao craque das quadras.

😥 Nos llega desde #Brasil una triste noticia:

⚫️ Muere a los 60 años el pívot Gerson Victalino, quién jugó en el Bàsquet Manresa la temporada 1988-89

🇧🇷 Mucho ánimo a su familia y próximos.

🙏 Descanse en Paz https://t.co/fJamqedtwb — BAXI Manresa 🏠 𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒂 (@BasquetManresa) April 29, 2020

Carinhosamente chamado de Gersão, o pivô começou a jogar aos 18 anos e não demorou a se destacar em quadra com seus 2m05 de altura. Estreou profissionalmente em 1979, pelo Ginástico, e dois anos depois já integrava a seleção brasileira. Vestiu ainda as camisas de Monte Líbano, Corinthians, Jales, Sport, Recife e Remo, além do espanhol Manresa.



O ex-pivô disputou três olimpíadas - se despediu nos Jogos de 1992 - duas edições de Mundiais, e faria parte do elenco lendário que fez história ao desbancar a favorita seleção norte-americana na final dos Jogos Pan-Americanos de 1987 - vitória por 120 a 115 - em Indianápolis, na casa adversária. O camisa 6 comemorou a medalha de ouro ao lado Israel, Guerrinha, Oscar Smith, e Marcel, além do comandante Ary Vidal, o técnico na época.

Cesta do pivô Gerson na histórica vitória do Brasil sobre os EUA, que valeu o ouro no Pan-Americano de 1987 | Foto: Arquivo/CBB

O jogador se aposentou das quadras em 2002. Em novembro do ano passado, ele foi diagnosticado com ELA, doença degenerativa que atinge o sistema nervoso, causando paralisia progressiva. Gérson Victalino faleceu em Belo Horizonte (MG) e deixa quatro filhos.