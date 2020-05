Com 'pré-acordo', Luizão e Sarôa revelam desejo de continuar no Fast

Luizão e Willian Sarôa revelam desejo de voltar ao Fast após rescisão | Foto: Leonardo Mota

Manaus - O Fast Clube publicou, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a rescisão de 14 jogadores do time, mas o presidente do clube, Dênis Albuquerque, revela que fez acordos verbais com a maioria dos jogadores, como Luizão e Willian Sarôa, para que assinem novamente com o clube após a retomada das competições.

"Todos os contratos já estavam alinhados muito antes da decisão de suspender o Campeonato [Amazonense]. A decisão foi tomada com todos, temos contrato verbal com quase todos os jogadores que vamos reaproveitar. Claro que se alguém se destacar e receber uma proposta melhor, pode acabar fechando com outro clube, mas nosso desejo é manter a maioria", revela o mandatário.

Time do Fast Clube no Barezão 2020 | Foto: Adilson Nascimento/ Fast Clube

Devido à pandemia do coronavírus, a CBF suspendeu todas as competições sob coordenação dela e as federações de futebol, como a FAF, seguiram a mesma linha, tanto que o Barezão 2020 chegou ao fim em 17 de março. Após o agravamento da situação de saúde do país, a CBF decidiu suspender a multa das rescisões contratuais, para auxiliar o equilíbrio financeiro dos clubes menores.

"Tivemos essa decisão antes do anúncio da ajuda financeira da CBF. O Fast acertou tudo que tinha que acertar, cumpriu com todas as regulamentações. Queremos manter essa base para a Série D, com mais alguns reforços, porque queremos montar um time forte para o campeonato", destaca o presidente Dênis Albuquerque.

Willian Sarôa possui dois vice-campeonatos com a camisa do Rolo Compressor | Foto: Leonardo Mota

O meio campista Willian Sarôa, de 33 anos, e o atacante-artilheiro do Campeonato Luizão, de 31 anos, afirmaram que têm desejo de continuar no tricolor na retomada da temporada. O Fast Clube joga a Série D do Brasileirão, que tinha o início programado para o próximo dia 24 de maio, após um torneio pré-classificatório.

"Estou feliz, graças a Deus consegui a artilharia e tenho muito interesse de voltar ao Fast. Se isso acontecer, espero continuar fazendo os gols e ajudando o time com as vitórias", diz o atacante.

Luizão foi o artilheiro do campeonato com seis gols, ao lado de Daivison, do Amazonas FC | Foto: Adilson Nascimento/ Fast Clube

Já o catarinense de Porto União, que está em Araraquara (SP) à espera da volta aos gramados, também não esconde o desejo de voltar ao time. Contabilizando a rescisão contratual devido à crise do coronavírus, o meio campista terá, caso confirme, a quinta passagem com a camisa tricolor.

"O Fast é o clube que me identifico, é o clube que aprendi a gostar, é onde consegui uma marca importante de jogos e com certeza quero voltar. Espero que a diretoria e a comissão técnica tenham o mesmo interesse de contar comigo", comentou o jogador.