Em meio a indefinições, Fast e Nacional aguardam por Brasileirão

Pela série D, Fast Clube e Nacional aguardam definição de calendário sem elencos | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Três times amazonenses confirmaram vaga no Campeonato Brasileiro em 2020. Além do Manaus, na Série C, Fast Clube (Série D) e Nacional FC (pré-Série D) também garantiram o "calendário anual" e a chance de ascender no futebol nacional. Devido à Covid-19, no entanto, o torneio está suspenso e os clubes, a maioria sem condições de manter os jogadores, estão indefinidos até o momento.

Na 12ª edição do Campeonato Brasileiro da Série D, o Fast Clube está no grupo A-1 e, de acordo com o novo formato da competição, enfrenta os adversários da região Norte. Todos jogam entre si em 14 rodadas, turno e returno, onde os quatro melhores avançam à fase de mata-mata.

A fase de grupos estava prevista para começar no dia 24 de maio, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu todas as competições sob organização da entidade no Brasil. A medida visa diminuir o contágio do novo coronavírus, mas fez com que diversos clubes pequenos não tivessem condições de manter os elencos.

| Foto: Divulgação

Embora o vice-presidente do tricolor amazonense destaque que o "elenco está 80% montado para a disputa da Série D", o Fast publicou no Boletim Informativo Diário (Bid) da CBF, na última sexta-feira (24), a rescisão de contrato de 14 jogadores da equipe profissional. Entre eles, o atacante Luizão, um dos artilheiros do Campeonato Amazonense com seis gols.

"A rescisão foi um acordo com os atletas, pois 90% do nosso elenco tinha o contrato se exaurindo neste mês. Com a decisão da CBF de isentar as taxas contratuais, conversamos individualmente com todos do elenco e foi acertado as respectivas rescisões. De outro modo, também ficou combinado que, assim que tivermos uma definição concreta a despeito do início da série D, vamos fazer um novo contrato com os atletas", esclarece o vice-presidente do Fast.

O atacante Luizão foi o principal jogador do Fast no Barezão 2020, com seis gols marcados | Foto: Divulgação

Vale ressaltar que a medida de encerrar o contrato dos jogadores é comum em times interioranos ou de menor estruturação financeira. Embora em condições normais a prática não seja positiva para o desenvolvimento do clube de futebol, em tempos de crise é a saída encontrada para que os "pequenos" consigam sobreviver.

A última participação do Rolo Compressor na série D do Brasileirão foi em 2019. Também no grupo A-1, desta vez com São Raimundo (RR), Barcelona (RO) e Rio Branco (AC). Como terminou a fase classificatória em segundo, atrás do time roraimense com nove pontos de 18 possíveis, o Fast foi eliminado na primeira fase.

Fast busca volta por cima após ser eliminado na primeira fase do Brasileirão de 2019 | Foto: Leonardo Mota

O novo formato da quarta divisão implica também na criação de um torneio pré-classificatório, onde o Nacional FC iria fazer a estreia contra o Ji-Paraná (RO) no próximo dia 3 de maio. A Pré-Série D reúne oito clubes, onde quatro avançam à fase de grupos após jogos de ida e volta, que inclusive estava prevista para os dias 9 ou 10 de maio, em Manaus.

Em entrevista ao Em Tempo para demonstrar a situação atual dos clubes amazonenses centenários, o presidente do Leão da Vila Municipal, Nazareno Pereira, explicou que o time está "montado", mas todos os contratos estão suspensos e o clube espera a definição sobre a realização do torneio. "A gente não pode fazer nenhuma previsão sem indícios de datas", afirma.

O Nacional FC teve uma temporada com muitas contratações (16), mas muitas críticas por não corresponder em campo | Foto: Divulgação

"A gente tinha uma espinha dorsal do clube, que era o time de 2019 que mantivemos praticamente nove jogadores e, por isso, conseguimos fazer um time bom para o Estadual de 2020, mesmo não indo além do nosso limite. O time está montado, os jogadores foram para casa, os contratos estão suspensos, então vamos aguardar a situação da CBF, porque pode estipular uma data para começar a Série D e a gente fazer previsões erradas", conta o mandatário do Leão.



A última participação do Nacional FC na quarta divisão do futebol brasileiro foi em 2018, quando o time caiu no grupo A-3 - juntamente com os 'São Raimundos' do Pará e de Roraima, além do Real Desportivo (RO) - e terminou na liderança, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Na fase seguinte, foi eliminado para o Altos (PI) mesmo vencendo por 4 a 2 a partida em Manaus, já que tinha perdido por 3 a 0 fora de casa.