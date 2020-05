Manaus FC completa sete anos com destaque em campo e apoio da torcida

Manaus FC completa sete anos em ascensão, mas freado pelo coronavírus | Foto: Divulgação/ Manaus FC

Manaus - O Manaus Futebol Clube é atualmente o time amazonense em maior evidência no cenário nacional, tanto que ocupa a 89ª posição no ranking de clubes da CBF. No aniversário de sete anos do clube, o meia-atacante Hamilton Soares de Sá, ídolo do clube, destaca a quebra de tabus contra times paraenses na trajetória campeã.

Fundado em 5 de maio de 2013, o clube é responsável por reacender a paizão do torcedor amazonense pelo futebol local e inclusive quebrou o recorde de público da Arena da Amazônia em duas ocasiões diferentes, contra os sulistas Caxias (44.121 pessoas ) e Brusque (44.419 torcedores).

"Queríamos um trabalho competitivo e ganhar fazia parte desse projeto. A gente fica surpreso de chegar nesse patamar atualmente, mas uma surpresa agradável. O fato de termos vencido a segunda divisão, em 2013, e passar os outros anos na primeira divisão, sem cair, demonstra uma linha crescente. Vimos vários clubes grandes caírem e subirem, mas o Manaus permaneceu. Quando chegamos no primeiro título, em 2017, a certeza é de que o trabalho deu certo, o sonho se realizou", comenta o presidente do clube, Luís Mitoso.

O meia Hamilton Soares de Sá, de 28 anos, está na 4ª temporada com a camisa esmeraldina | Foto: Divulgação

O meia Hamilton de Sá, de 28 anos, chegou ao time em 2017. Maior artilheiro, presente nos três títulos do Estadual e uma das principais figuras do elenco que conquistou o acesso à Série C do Brasileirão, ele destaca uma partida pela Copa Verde 2018 como o principal da trajetória.

"O jogo mais marcante para mim foi contra o Remo, pela Copa Verde, quando eu tive a felicidade de marcar um gol e o Manaus quebrou um tabu contra os times paraenses", destaca o meia, vice-artilheiro da Série D de 2019. Ele ainda indica que o Manaus ficaria com o título Estadual em 2020, mas ressalta que "outras equipes estavam muito bem".

Na Copa Verde, o camisa 25 passou por três marcadores para abrir o placar para o Gavião do Norte. Ao fim da partida, com 2 a 0 no placar, o Manaus garantiu feitos inéditos: vencer um time paraense no torneio; chegar à segunda fase da competição; e eliminar o Remo no primeiro mata-mata. Apesar do título não vir, o bicampeonato Estadual veio sobre o Fast Clube.

O "ano de ouro" foi 2019, quando o clube foi tricampeão Estadual, terminou o Campeonato Brasileiro da Série D de 2019 com média de 12.757 torcedores por partida e com a ascensão à terceira divisão nacional. Apesar de não ficar com o título, que foi para Santa Catarina com o Brusque, o clube ainda fechou a competição com a melhor campanha.

O Manaus FC foi o primeiro time a ser tricampeão consecutivo desde o São Raimundo, em 1999 | Foto: Divulgação

Foram 32 pontos ganhos em 16 jogos, tendo 9 vitórias, 5 empates e duas derrotas. Além disso, o Gavião do Norte fechou o torneio como o melhor ataque ao longo dos 16 jogos, marcando 32 gols e encerrando com média de 2 gols por partida, além de ter sofrido 16 gols na competição (média de 1 por jogo).

"É muito significativo ter um clube com sete anos e um tricampeonato. O primeiro título é mais significativo ainda, em 2017, porque ser campeão Estadual com quatro anos de vida não é fácil. O [Campeonato] Amazonense é muito disputado, com equipes tradicionais e já nos anos consecutivos tivemos outros títulos. Isso demonstra que futebol pode ser bem trabalhado, com cuidado, bem feito, com parâmetros para contratar certo. Também é preciso ter um bom departamento de futebol te dando essas ferramentas, buscando pessoas certas para gerir o clube. Tudo é uma grande engrenagem que, com cuidado e carinho, tende a dar certo", afirma o presidente do clube.

O Manaus FC foi campeão do 1º turno do Barezão pela primeira vez em 2020 | Foto: Leonardo Mota

Em 2020, o time comandado por Wellington Fajardo foi campeão pela primeira vez do 1º turno do Barezão e quebrou o tabu que durava seis anos sem que um time amazonense chegasse à segunda fase da Copa do Brasil. Com um golaço de Rossini, o esmeraldino eliminou o Coritiba (PR), de Alex Muralha, Sassá e companhia. O atacante inclusive partiu para a agressão após ser provocado com uma sarrada.

No ano da consolidação do time no cenário competitivo nacional, investiu também no mercado dos jogos eletrônicos. Juntamente com a apresentação do elenco para a disputa das competições no futebol, o Manaus FC anunciou também a criação de uma equipe de e-Sports, com contrato de dois anos e metas que envolvem ações de marketing e êxitos esportivos.

"Parabéns pelos sete anos de fundação, Manaus FC! Que continue nesse ciclo vitorioso por muitos anos! Feliz em fazer parte desse clube, com títulos, acesso à Série C e da histórica vitória pela Copa do Brasil, diante do Coritiba, um centenário clube de Série A do Brasileirão. Muitas outras conquistas ainda virão. Parabéns, Gavião do Norte!", escreveu o comandante esmeraldino no Instagram.

Devido ao coronavírus, o Campeonato Amazonense foi encerrado no dia 17 de março. O Manaus FC, por sua vez, continuou com as atividades por mais três dias, com restrições, até decidir suspender as atividades por tempo indeterminado. Atualmente o clube investe no serviço de Sócio Torcedor enquanto aguarda a Série C do Brasileirão, já que os pagamentos dos jogadores, segundo o presidente, só poderão ser efetuados até o mês de maio.

"Sete anos de história, muita luta, todas elas travadas com muita esperança. De trazer de volta a alegria de gritar GOLLLL, de fazer novos amigos, apaixonados pelas Arenas da vida. Ter um dia para encontrar os amigos nas arquibancadas e fazer da resenha mais importante que o próprio jogo. Fazer de um time um reencontro com a nova geração. Sete anos fazendo história no futebol amazonense. Idas e vindas pelos nossos interiores. Sol, chuva e paixão. Fazer parar o conto de que um dia os amazonenses iam aos estádios e tornar realidade ver 45 mil pessoas invadindo a Arena da Amazônia gritando 'É GOLLL. Pega mano!!'. Um legado que nunca iremos esquecer. Do bebê ao jovem senhor de 90 anos entrando pelos portais e catracas. A Arena virou uma águia, o índio colocou o cocar e foi. E honrou suas raízes", escreveu o presidente Luís Mitoso, em postagem comemorativa.