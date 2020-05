Coronavírus: Provas de ciclismo mundial voltam a acontecer em agosto

A previsão é que muitos atletas vão optar por provas que durem apenas um dia | Foto: Divulgação/ Federação de Ciclismo Amazonense

As provas de ciclismo internacional voltarão a acontecer em agosto, com término em 8 de novembro. Nesta terça (5), a União Ciclística Internacional (UCI) anunciou o calendário atualizado das etapas de ciclismo para 2020.

A temporada terá 25 provas e algumas delas deverão ter período de realização coincidentes, por conta das poucas datas disponíveis. Isto deve acontecer em etapas tradicionais como o Tour de France, Giro d'Italia e Volta da Espanha. Estas competições duram vários dias. Na Itália, por exemplo, será disputada entre 3 e 25 de outubro. Já a famosa prova espanhola acontecerá entre 20 de outubro e 8 de novembro.

A previsão é que muitos atletas vão optar por provas que durem apenas um dia. As provas do ciclismo estão paralisadas pela UCI desde o dia 15 de março por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19).