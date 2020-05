Escolha o campeão amazonense de 2020: Manaus FC ou Amazonas FC?

Indefinido pela Federação, o Campeonato Amazonense agora é decidido por você! Vote no campeão: Manaus FC ou Amazonas FC? | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Com o encerramento do Campeonato Amazonense na 3ª rodada do segundo turno, a indefinição sobre o campeão do torneio ganhou contornos mais dramáticos do que caso fosse resolvida dentro de campo. O Amazonas FC, líder na classificação geral, e o Manaus FC, campeão do 1º turno, estão na briga pela taça do Estadual. Escolha o campeão aqui! (Abra o instagram do Portal Em Tempo e clibe em Stories.

Fundado em 23 de maio de 2019, o Amazonas FC chegou à final do 1º turno sem ter perdido uma partida na história. Apesar do título simbólico da fase de grupos em 2020 pela grande campanha que fez, o time comandado por Ricardo Lecheva perdeu a invencibilidade de 13 jogos na final, justamente contra o Gavião do Norte - atual tricampeão amazonense.

Time do Amazonas FC no Barezão, antes da disputa da final do 1º turno contra o Manaus | Foto: Leonardo Mota

Na fase de grupos, o time auri-negro só não venceu Nacional FC (2 a 2) e Manaus FC (1 a 1), no 1º turno; e o Fast Clube (1 a 1) na primeira rodada do returno. No topo da tabela de classificação geral, a Onça-Pintada da Zona Leste aparece com 24 pontos dos 30 possíveis, somando 24 gols feitos (melhor ataque) e apenas cinco concedidos.

Para chegar à final do turno contra o atual tricampeão do torneio, o Amazonas venceu o Leão da Vila Municipal pelo placar de 4 a 2., no dia 27 de fevereiro. No entanto, o "caçulinha" do futebol amazonense não foi páreo para o Manaus FC, que aplicou 4 a 1. Maikon Leite até tentou evitar a derrota, mas Thiago Spice, Janeudo, Mateus Oliveira e Gilson Alves garantiram o título.

Janeudo marcou um dos gols da goleada por 4 a 1 para cima do Amazonas FC | Foto: Leonardo Mota

O caminho até à decisão e consequentemente o segundo confronto contra o rival recém-fundado, o Manaus FC eliminou o Fast Clube, por ter vantagem do empate, após partida polêmica que encerrou no placar de 1 a 1. O Gavião do Norte disputou a final do turno após terminar a fase de grupos no segundo lugar, onde também figura na classificação geral.

Dono da melhor defesa do torneio, o Manaus encerrou o Barezão 2020 invicto, com seis vitórias e quatro empates, que demonstram a campanha responsável por 17 gols marcados e apenas quatro concedidos. Sem perder desde a 5ª rodada do Estadual de 2019, o esmeraldino está em uma sequência vitoriosa de 25 jogos no Campeonato Amazonense.