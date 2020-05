Diogo Dolem revela expectativa da estreia do Manaus FC no Brasileirão

Diogo Dolem se recuperou, em casa, de lesão na coxa e aguarda estrear com o Manaus FC na Série C | Foto: Lucas Silva/ Em Tempo

Manaus - Aos 28 anos, o meia atacante Diogo Dolem, um dos principais jogadores do Manaus FC, conta que mesmo com a paralisação das competições esportivas pelo coronavírus, continua se recuperando de lesão em casa e revela esperar equipes "200% concentradas" na Série C do Brasileirão.

"Continuo em contato com o Murilo [preparador físico] e venho mantendo a 'forma'. Como estou me recuperando de uma lesão, isso me prejudicou ainda mais. Mas sim, na medida do possível, estou me preparando pra chegar na melhor condição possível assim que retornarem as atividades", afirma o jogador.

O meia atacante sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda na vitória do time esmeraldino contra o Coritiba, em 12 de fevereiro, no jogo válido pela Copa do Brasil. Com isso, Dolem foi desfalque em partidas importantes, como a segunda rodada do torneio, quando o time foi eliminado pelo Brasil de Pelotas (RS) e a final do 1º turno do Estadual.

"A expectativa para o Brasileirão é grande, por tudo que o Manaus vem alcançando, vem conquistando. Mas sabemos que não será fácil, enfrentaremos grandes equipes que com certeza virão 200% concentradas contra nossa equipe, principalmente na Arena [da Amazônia], onde somos muito fortes. Apesar disso, esperamos fazer uma ótima competição e conseguir os objetivos", destaca.

Revelado pelo Figueirense (SC), o carioca Dolem acumula passagens por América Mineiro, Guarani (SC) e Barra (SC), dentre outros clubes antes de assinar com o Gavião do Norte. Ele foi anunciado oficialmente em agosto de 2018, depois de duas temporadas defendendo o Rio Branco (AC).

Devido à pandemia do coronavírus, que ocasionou a suspensão dos torneios e a diminuição no fluxo de caixa do clube, o Manaus FC pede a ajuda do torcedor esmeraldino. "A ajuda do torcedor é muito importante, não só em dia de jogos mas virando Sócio Torcedor. Pedimos para quem puder, que se associe e continue fazendo história junto conosco. Estou com muita saudade daquela energia que eles passam na Arena", conclui.