Flamengo tem 38 casos positivos de coronavírus: três são jogadores

O Flamengo divulgou nesta semana que há 38 pessoas do clube infectadas pelo coronavírus, incluindo três jogadores do time profissional. Ao todo, 293 pessoas foram testadas. Os nomes dos atletas que testaram positivo não foram revelados.

Segundo o Flamengo, as 38 pessoas infectadas são positivos assintomáticos, e que 11, sendo dois atletas, já tinham tido contato com o vírus anteriormente.

Jogadores e funcionários que testaram positivo para coronavírus vão entrar em quarentena e serão supervisionados pelo clube carioca. Um novo teste será realizado após o período de isolamento, e, quando o resultado der negativo, serão reintegrados ao trabalho.

Em março, o clube anunciou que o exame do técnico Jorge Jesus deu resultado “positivo fraco inconclusivo”, mas a contraprova e posteriormente outros exames do treinador deram negativo. Na última segunda-feira (4), Jorginho, massagista do Flamengo há 40 anos, morreu vítima da Covid-19 aos 68 anos.