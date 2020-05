Herói do Tetra e ídolo na Turquia completa 54 anos

Taffarel começou a carreira no internacional, em 1985 | Foto: Divulgação

Um dos maiores goleiros da histórias do futebol brasileiro, Cláudio André Mergen Taffarel completa 54 anos de vida nesta sexta-feira. O ex-jogador atualmente faz parte da comissão técnica da Seleção, como treinador de goleiros.

Natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, o gaúcho começou sua carreira no Internacional em 1985, que homenageou o guarda-redes pelo Twitter. Depois, passou pelo futebol italiano, jogando por Parma e Reggiana, até retornar ao Brasil, para o Atlético-MG. Ainda se tornou ídolo no Galatasaray, da Turquia.

Taffarel, porém, será para sempre lembrado como um dos heróis da conquista do tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira, na Copa de 1994, quando pegou um dos pênaltis da Itália na grande final.

