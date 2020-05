Médico alerta que retorno do futebol 'não é realidade no Brasil'

Devido à pandemia do coronavírus, as principais competições do mundo foram paralisadas | Foto: Agência Corinthians

Manaus - O médico do Corinthians, Dr. Ivan Grava, falou sobre as diferenças entre o Brasil e os países que já estão retomando as atividades do futebol. Em entrevista ao canal oficial do Timão no Youtube, ele destacou que os treinamentos devem voltar em momento de queda no número de casos do novo coronavírus. As informações são do site Gazeta Esportiva.

“Em alguns outros países do mundo, as agremiações de futebol já voltaram a treinar porque lá a doença começou em um momento anterior ao nosso. Na maioria dos lugares onde os treinos voltaram a doença já teve o seu pico e agora está na descendência da curva, onde pode se voltar o futebol de uma forma mais segura”, disse o Dr. Ivan Grava.

O médico do Corinthians ainda comparou a situação destes países com o momento atual do Brasil: “Essa não é a realidade do Brasil, onde estamos em momento de ascendência da curva. Por isso que o futebol não voltou até o momento”.

Devido à pandemia do coronavírus, as principais competições do mundo foram paralisadas. Aos poucos, os países têm decidido o futuro dos torneios. Na França, por exemplo, a liga nacional foi encerrada e o PSG foi declarado campeão. Já na Alemanha, as partidas vão retornar no dia 16 de maio.