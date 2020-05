Gavião leva a melhor em enquete e fica com o título do Barezão 2020

| Foto: Divulgação/ Manaus FC

Manaus - Depois do tricampeonato Estadual, o acesso à Série C do Brasileirão e o 1º turno do "Barezão 2020", o Manaus FC segue conquistando títulos, dessa vez em votação com os leitores do Em Tempo . Dos 2.650 votos, 1.890 foram para o Gavião do Norte (71,32%), na disputa hipotética contra o Amazonas FC.

Na última terça-feira (6), a redação Em Tempo anunciou uma votação para que os torcedores escolhessem quem seria o campeão hipotético do Campeonato Amazonense de 2020, já que o torneio chegou ao fim no dia 17 de março, por conta da pandemia do coronavírus, ainda com indefinição sobre o grande campeão. Apenas 760 votos foram para o "caçulinha" do torneio.

Em 2020 o Manaus FC conquistou o título inédito do 1º turno do Campeonato Amazonense | Foto: Divulgação/ Manaus FC

O Gavião do Norte foi campeão do 1º turno da competição após vencer a Onça Pintada pelo placar de 4 a 1. Os gols foram marcados por Thiago Spice, Janeudo, Mateus Oliveira e Gilson Alves para o esmeraldino e Maikon Leite descontou para o aurinegro.

Na classificação geral, o Amazonas FC é quem aparece na liderança, no entanto. O time comandado por Ricardo Lecheva conquistou 24 dos 30 pontos possíveis, em campanha invicta na fase de grupos, onde acumulou sete vitórias, três empates e o posto de melhor ataque do torneio.

Dono da melhor defesa, o Manaus encerrou o Barezão 2020 invicto, com seis vitórias e quatro empates, que demonstram a campanha responsável por 17 gols marcados e apenas quatro concedidos. Sem perder desde a 5ª rodada do Estadual de 2019, o esmeraldino está em uma sequência vitoriosa de 25 jogos no Campeonato Amazonense.

Em 2019, o Manaus FC encerrou um jejum de 20 anos sem que um time amazonense fosse tricampeão consecutivamente | Foto: Divulgação/ Manaus FC

O meia Hamilton, maior artilheiro da história do Gavião, juntamente com o lateral Caíque e o zagueiro Thiago Spice afirmaram, em declarações exclusivas ao Portal Em Tempo, que o time comandado por Welington Fajardo teria plenas condições de conquistar o tetracampeonato este ano.

Embora Hamilton prefira seguir a linha menos incisiva, afirmando que a conquista não seria fácil para o Manaus, ele revela que o entrosamento e o trabalho em equipe, que proporcionam um jogo coeso ao esmeraldino pela continuidade do trabalho feito em 2019, levariam mais um título Estadual.

"Eu acho que se continuássemos com o trabalho em equipe que vínhamos fazendo, talvez pudéssemos sim ter conquistado o campeonato, apesar de que as outras equipes estavam muito bem e viriam mais foçadas ainda no segundo turno", completa.

Pelo placar de 4 a 1, o Manaus FC foi campeão do 1º turno e, para jogadores, o tetracampeonato viria em 2020 | Foto: Divulgação/ Manaus FC

O defensor paranaense Thiago Spice afirma que a regularidade no campeonato e, consequentemente, o maior número de pontos na tabela de classificação interferem apenas como vantagem (no caso do empate) em uma eventual final. Portanto, ele indica que caso o torneio tivesse um vencedor, deveria ser do “não-tão-velho” conhecido.

“Se for para ser campeão, acho que tinha que ser o Manaus, porque jogamos contra todos no primeiro turno, todos tiveram chances de ser campeões, mas nós que fomos. Sobre o Amazonas não tenho o que falar, porque não eram nem os líderes do segundo turno. Alegam ter mais pontos na classificação geral, mas o próprio Penarol era o líder do returno”, diz o zagueiro.