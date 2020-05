Dudu Monteiro de Paula: Saúde é o que interessa!

Especialistas alertam para fazer exercícios físicos na quarentena: "ocupar o corpo é libertar a mente" | Foto: Reprodução/ Instagram @dudumonteirodepaula

Olá, Salve, Salve!

Um dos requisitos para continuar nos mantendo saudáveis durante esta pandemia é a Quarentena!

Algo necessário para todos, sendo que, cada qual tem o seu motivo. Hoje não importa mais quem é o responsável por isto, o importante mesmo é saber os caminhos para suplantar mais esta crise!

Ficar em casa não significa, necessariamente, ficar parado! É fundamental manter o corpo e a mente em atividade frequente!

O que não faltam são alternativas de atividades físicas e mentais.

Algumas pessoas conquistaram o direito de ter em casa um quintal, um espaço onde podem realizar sua atividade física. Porém, parte das pessoas fica restrita a pequenos espaços, em apartamentos ou pequenas casas.

Mesmo assim, existem alternativas para a realização de atividades físicas e mentais!

E por que essas atividades têm importância vital?

Somos o resultado do binômio físico\mental!

Você já teve a curiosidade de perguntar a algum atleta, aqui como exemplo: O que um maratonista pensa durante o percurso da maratona?

Seguramente, não pensam no condicionamento físico, no esforço corporal e mental, nos músculos e muito menos nas dores, para concluir a prova no melhor tempo e da melhor forma. Visto que, certamente, caso assim o fizessem, não conseguiriam completar os mais de 42 quilômetros da extenuante prova!

Assim, como em qualquer atividade física, o que vale é a pratica ordenada, o preparo físico, mental e a disciplina, na busca do resultado almejado.

E isto vale para tudo! Em outras palavras, as duas coisas estão sempre juntas: Corpo e Mente!

Dudu escreve artigos para o Portal Em Tempo | Foto: Reprodução





Durante a atividade física, os músculos correspondem às demandas e, seguramente, a atividade mental está extremamente ativa.

Aí, volto a pergunta anterior: O que um maratonista pensa enquanto corre?

O corpo conduz a massa muscular, em consonância com o que foi praticado durante o treino. Se você treinou bem, “plantou boas sementes”, os resultados serão colhidos!

É basicamente o que os especialistas estão solicitando: que você faça atividades físicas durante a quarentena. Pois, enquanto você coloca seu corpo à prova física, sua mente o liberta dos espaços a que você está confinado e o transporta a lugares abertos junto à natureza e, muitas vezes, próximo a pessoas que o acompanham em suas atividades sociais, ora restritas!

Ocupar o corpo é libertar a mente! Seu corpo cansa e seu intelecto viaja, promovendo o bem estar e estimulando o conhecimento. Quanto mais você pratica atividades físicas, mais você se conhece!

Portanto, fique em casa, contudo: MEXA-SE!