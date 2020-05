Campeonato Sul-Coreano de Futebol é primeiro a voltar no mundo

O Jeonbuk Motors, atual campeão da K-League, campeonato nacional sul-coreano, estreou hoje (8) com pé direito contra o Suwon Bluewings. Venceu em casa por 1 a 0 o embate que marcou a abertura da competição e o retorno do esporte após a pandemia do novo-coronavírus (covid-19). A Coreia do Sul é um dos países que melhor gerenciou a crise da covid-19: foram 10.822 casos confirmados da doença e 256 mortes no país desde o início da pandemia, segundo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), publicado nesta sexta-feira (8).

A partida, válida pela primeira rodada da K-League, estava prevista para fevereiro, mas o surto da covid-19 atingiu a Coreia do Sul, paralisando todas as atividades. O jogo de abertura finalmente aconteceu na manhã desta sexta-feira (8), diante de arquibancadas praticamente vazias. A exceção ficou por conta de jornalistas e profissionais de imagem - fotógrafos e cinegrafistas - devidamente protegidos com máscaras. Até mesmo os jogadores nos bancos reservas também aguardavam a hora de entrar em campo com o utensílio de proteção.

No gramado, o meia-atacante brasileiro Murilo Henrique, de 25 anos - ex-Botafogo de Ribeirão Preto (SP) - contratado em janeiro deste aos, pode fazer finalmente sua estreia com a camisa dez do Jeonbuk Motors. O brasileiro começou jogando e seguiu em campo até o 15 minutos do segundo tempo, quando foi substituído. O gol que sacramentou a vitória do Jeonbuk foi marcado por Dong-gook Lee, nos minutos finais.

Embora pouco badalado entre os principais campeonatos de futebol do planeta, o K-League teve transmissão ao vivo pela tevê para 70 países e também pode ser assistido pela redes sociais (Twitter e Youtube). Para alegria dos apaixonados por futebol, a competição prossegue neste fim de semana.