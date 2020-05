Covid-19: cinco jogadores de futebol testam positivo na Espanha

Manaus - A La Liga, entidade que organiza o futebol espanhol, anunciou neste domingo (10), que cinco jogadores testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19) entre todos os exames realizados pelos atletas dos clubes da primeira e segunda divisão do país. Em nota oficial publicada no site da entidade, não foi revelada a identidade dos infectados pelo vírus, mas esclarece que eles estão na fase de final de recuperação da doença e se enquadram no grupo dos positivos assintomáticos.

O quinteto que contraiu a doença terá que cumprir quarentena e deverá realizar futuramente mais exames. Para que o profissional possa voltar aos treinamentos, terá de se submeter a testes e dois deles terão de ser negativos para serem liberados a participar de treinos. A La Liga também vai oferecer exames para as pessoas do convívio dos infectados.

“Da La Liga, todos os participantes do treinamento foram advertidos a não relaxar as medidas sanitárias recomendadas, tanto em instalações esportivas, em suas casas quanto nas caminhadas que eles e seu ambiente podem realizar, a fim de manter esse número muito baixo de pessoas afetadas”, recomendaram os organizadores na nota oficial.

A testagem é um dos procedimentos de segurança para o retorno dos jogos. De acordo com o jornal espanhol As, a liga espanhola de futebol já avisou aos clubes que o Campeonato Espanhol vai ser retomado no dia 12 de junho. Segundo a publicação, a maioria das equipes já começaram a treinar e o dia 12 de de junho respeitaria o prazo de 30 dias recomendados pelas autoridades sanitárias, entre o tempo de retorno aos treinamentos e a volta das partidas. Outra opção seria 19 do mesmo mês, porém qualquer que seja o dia escolhido para o recomeço ainda deverá ter a permissão do Ministério da Saúde.

Hoje (10) a La Liga planeja que a primeira divisão do país seja disputada até o final de julho, deixando o mês de agosto disponível para os clubes que, por exemplo, disputam a Liga dos Campeões. Entre eles estão Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid. O campeonato foi interrompido na primeira quinzena de março, quando os clubes disputariam a 28ª rodada.