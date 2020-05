Torcida do Amazonas FC doa máscaras a profissionais no Platão Araújo

Torcida Jovem Amazonas FC realiza ação solidária com o Hospital Dr. Platão Araújo | Foto: Divulgação/ Torcida Jovem Amazonas FC

Manaus - Na noite da última segunda-feira (11), a Torcida Jovem do Amazonas FC realizou a doação de 230 máscaras de proteção individual, com tecido lavável e camada dupla, para serem usadas por profissionais da saúde no Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o presidente da Torcida Jovem, Thiago Rosas, de 25 anos, a iniciativa começou com um anúncio no Hospital Platão Araújo. Ele conta que após receber o pedido de ajuda, a torcida mandou confeccionar 350 unidades, que levaram cinco dias para ficarem prontas.

"Separamos 230 ao hospital, 120 foram entregues a algumas pessoas da torcida e o restante foi distribuído nos bairros para algumas pessoas próximas aos membros. Não vendemos nenhuma máscara", destaca Rosas.

Na publicação da página oficial, a Jovem Amazonas FC destaca a luta dos profissionais da saúde na linha de frente do combate à Covid-19 | Foto: Divulgação/ Torcida Jovem Amazonas FC

Ele ainda afirma que a Torcida Jovem Amazonas FC, fundada em fevereiro de 2020, pretende fazer outras atividades beneficentes como essa, dada a grande repercussão que ação tomou. Na publicação da página oficial, diversos torcedores questionaram como fazer para adquirir a peça, mas a disponibilidade para venda ainda é uma incógnita para a diretoria.

"Pretendemos fazer outros eventos e também lançar um desafio solidário a outras torcidas organizadas do estado que puderam ajudar. Pode ser pouco para algumas pessoas, mas para quem está na linha de frente é muito. Vamos fazer mais 200 máscaras, que ainda vamos decidir se serão vendidas ou entregues a essas pessoas de forma gratuita. Se forem doadas, serão para as pessoas que pediram na página oficial", explica ele.

Foram confeccionadas 350 máscaras, sendo 230 doadas para o hospital e o restante para a população | Foto: Divulgação/ Torcida Jovem Amazonas FC

Dentre os clubes do futebol regional, Atlético Rio Negro Clube, EC Tarumã, Nacional FC e São Raimundo EC disponibilizaram máscaras de proteção para venda aos torcedores. Apesar de a Onça-Pintada da Zona Leste não "entrar na onda", Thiago Rosas destaca que a importância, no caso, não é mais desportiva, mas sim humanitária.

"Ações como essas são muito importantes, até porque esses eventos não são para atrair atenção ao time ou à torcida, mas sim uma questão de humanidade. Também aproxima os torcedores dos times, mas o amor à vida, lógico, precisa vir em primeiro lugar", conclui.