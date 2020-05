Ferrari anuncia Carlos Sainz no lugar de Vettel na Fórmula 1 em 2021

Após o alemão Sebastian Vettel confirmar na última terça-feira (11) que não renovaria com a Ferrari em 2021, a escuderia italiana anunciou, nesta quinta-feira (14), a contratação do piloto espanhol Carlos Sainz, atualmente na McLAren.

“Estou muito feliz porque vou pilotar a escuderia Ferrari em 2021 e estou animado para o meu futuro com a equipe. Ainda tenho um ano importante pela McLaren Racing e estou realmente ansioso para voltar a correr com eles nesta temporada.” - comemorou o espanhol na sua conta oficial no Twitter. Carlos Sainz, de 25 anos terá como companheiro na Ferrari o monegasco Charles Leclerc, de 22 anos.

