De volta ao Manaus FC, Vitinho mira titularidade e acesso à Série B

Reintegrado ao Manaus FC, Vitinho mira titularidade e se declara ao Manaus | Foto: Janaílton Falcão

Manaus - Em outubro de 2019, o Manaus FC anunciou que o ponta direita Vitinho, o meia Diogo Peixoto e o volante Márcio Passos seriam emprestados ao futebol mineiro. Reintegrado ao elenco esmeraldino, com o término do empréstimo, Vitinho expressa o desejo de continuar e projeta briga pela titularidade.

Na última quinta-feira (13), o clube confirmou a reintegração do atacante pelos lados e do meia ao elenco do Gavião do Norte, que ainda não sabe quando vai disputar a Série C do Brasileirão, mas já se movimenta na busca por um time forte.

Após se destacar na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro de 2019, Victor Leonardo da Silva, de 22 anos, também acumula boas atuações pelo Pouso Alegre e pelo Nacional Atlético de Muriaé, no Campeonato Mineiro. De volta à capital amazonense, ele reconhece o alto nível do elenco esmeraldino, mas projeta briga pelo time titular.

"Agora tem vários reforços na mesma posição que eu jogo, e estou na briga por uma posição no time titular, mas independente disso vou estar à disposição no banco e preparado para dar meu melhor, ajudar o clube, que é o mais importante", afirma o atacante.

O final da campanha histórica do Gavião do Norte ficou marcado na memória de Vitinho, principalmente a vitória por 3 a 0 sobre o Caxias (RS), na Arena da Amazônia, quando mais de 44 mil pessoas gritaram o nome dele. Em bom momento, ele revela que deixar o clube foi complicado, mas bom por novas experiências na carreira ainda iniciante.

Saída

"Minha saída foi um pouco complicada, já tinha acabado o campeonato [Série D], mas foi bom para ganhar mais experiência. Estava jogando como titular, com bons jogos em outro campeonato, mas agora se continuar no elenco do Manaus vou dar meu melhor e buscar mais um acesso porque o Gavião merece", destaca o jogador.

Formado nas categorias de base do Nacional FC, os 1,58m aliam dribles em velocidade e grande movimentação no último terço do campo. No fatídico jogo do acesso, foram duas assistências de Vitinho para os dois últimos gols que fecharam o placar para o Gavião do Norte. Ele gostou do sentimento e pretende levar o clube a mais acessos.

Futuro

"Eu tenho planos de voltar para o Manaus e subir para outras divisões, em busca de outros acessos. Quero ajudar meu time de coração, tenho o maior prazer que foi um clube que me ajudou muito, com o maior respeito por todos da diretoria", revela o atacante.

De acordo com Giovanni Silva, vice-presidente do Manaus FC, o futuro do jogador será avaliado quando ele se reapresentar junto com o restante do elenco. "Em um primeiro momento, nosso pensamento é reintegrá-lo para disputar a Série C. Caso apareça alguma oportunidade, com certeza vamos sentar e analisar se seria bom tanto para o clube, quanto para o atleta", disse.