Velocista brasileiro receberá medalha olímpica 20 anos depois

Às vésperas de Tóquio, brasileiro recebe medalha conquistada em Sidney | Foto: Arquivo/ COB

Nascido em Teresina, Piauí, o velocista Cláudio Roberto de Souza estava em Sydney, com 27 anos, e fazia parte da equipe brasileira que viria a fazer história no revezamento 4x100m naquela edição dos Jogos Olímpicos. Fora da final e consequentemente do pódio, ele esperou 20 anos para receber a medalha.

Na final, dia 30 de setembro, Cláudio Roberto assistiu das arquibancadas do Estádio Olímpico ao quarteto formado pelos colegas Lenílson, Edson, André e seu substituto Claudinei Quirino finalizarem a prova em segundo lugar.

Nas eliminatórias, o piauiense correu ao lado de Vicente Lenílson, Edson Luciano e André Domingos. A partir da semifinal, ele foi substituído por Claudinei Quirino, que manteve o alto nível do quarteto brasileiro até a decisão.

Além dessa prata de 2000, são três bronzes, um em 1996 e dois em 2008 | Foto: Fernando Paradizo/ CBAT

Segundo o próprio Comitê Olímpico Internacional (COI), Cláudio teria direito à medalha mesmo participando apenas das eliminatórias. A entrega só não ocorreu naquele dia porque o protocolo restringia a cerimônia aos quatro atletas da final. Só que, por vários motivos, a espera acabou sendo bem maior do que o atleta imaginava.

Foram 20 anos aguardando. Mas, em breve, será a vez de o piauiense sentir o gosto de colocar a medalha no peito. Após pedido de reavaliação do caso por parte do Comitê Olímpico do Brasil (COB), o COI confirmou nesse final de semana que a medalha será entregue ao brasileiro. A data e o local da cerimônia não estão definidos em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Vamos reparar uma injustiça histórica. Sempre o consideramos medalhista olímpico, mas faltava o Cláudio receber a medalha que lhe é de direito. Sua participação naquele revezamento foi fundamental para o Brasil chegar à decisão e depois conquistar a medalha de prata”, afirma o presidente do COB, Paulo Wanderley.

O time verde e amarelo só ficou atrás dos americanos (37s61) e logo à frente de Cuba (38s04) | Foto: Wilson Filho/ Cidade Verde

Cláudio, hoje com 46 anos, afirma que nunca desistiu de receber a medalha: “Tenho orgulho daquele time ter ganhado a medalha. Fiz parte daquilo tudo, corri com eles. São 20 anos à espera dessa carta de confirmação. Só tenho a agradecer”.