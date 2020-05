Dirigentes de clubes do AM esperam Brasileirão equilibrado em 2020

Os Estados menos afetados pela pandemia já retomam atividades, mas dirigentes acreditam que Brasileirão será equilibrado | Foto: Divulgação/ FAF

Manaus - O Campeonato Brasileiro ainda nem começou, mas há quem diga que já caminha para ser um dos mais injustos de sua história. Em meio ao coronavírus, cada Estado e clube decide quanto à volta aos treinos e o retorno aos jogos, mas os presidentes de Manaus FC e Fast Clube não temem desigualdade em campo. A diretoria de Nacional FC, terceiro time do Amazonas na disputa de competições nacionais, não retornou aos contatos da reportagem.

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, afetados de maneira mais branda pela pandemia, estão adiantados no processo de retorno aos gramados. O Rio de Janeiro, utilizando alternativas como a câmara de desinfecção, também estuda a volta dos campeonatos estaduais, mesmo que Fluminense e Botafogo contrários ao retorno.

A situação de saúde pública dos Estados do Norte e Nordeste, todavia, é preocupante, sobretudo pela falta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e diretrizes de isolamento social. No domingo (17), o Amazonas passou 20 mil casos confirmados do novo coronavírus, com 1.413 mortes oficialmente documentadas.

Rolo Compressor

O presidente do Fast Clube, Dênis Albuquerque, não pensa em retorno do futebol estadual em 2020 no Amazonas após a edição da Série A do Barezão ter o fim decretado ainda no mês de março, quando estava na 3ª rodada do returno. Este ano ainda está prevista a Segundinha da competição, com times que lutam para voltar à elite do estadual. Segundo o comandante tricolor, a maioria dos clubes se desfez dos elencos e a crise de saúde só aumenta, o foco é no Brasileirão, onde o Fast disputa novamente a quarta divisão e sonha repetir o feito de Manaus FC em 2019 e garantir acesso à Série C em 2021.

"Os três times [amazonenses] vão disputar o Brasileirão, mas acho muito prematuro pensar nisso porque os números da Covid-19 só aumentam, não sabemos até quando vai continuar esse índice. A CBF [Confederação Brasileira de Futebol] não vai ser maluca de dizer que a Série D vai começar rápido. Ela vai disponibilizar tempo para os atletas terem condições de jogo, acredito que coisa de 15 ou 20 dias", revela Albuquerque.

Ele ressalta que o clube só espera o aval da CBF para refazer o contrato dos jogadores que tiveram o acordo rescindido e, embora a câmara de desinfecção surja como alternativa para a volta do futebol carioca, ele não confia que o objeto seria eficaz em competições com mais de uma sede.

"A gente sabe que não é só isso, porque os times precisam viajar para outros estados, estar em contato com aeroportos. Então, nesse momento, eu não aprovaria o retorno do futebol, pois é muita responsabilidade para o clube. Sou a favor que o futebol volte, mas com segurança, do ponto de vista da FVS [Fundação de Vigilância em Saúde] e dos órgãos competentes, porque a gente pesa muito pelo lado humano, futebol fica em segundo plano", afirma o presidente.

Manaus FC

Luís Mitoso, presidente do Gavião do Norte, na expectativa pela estreia na Série C, pensa que caso a implementação das câmaras seja aprovada no Rio de Janeiro, pode vir a funcionar também na capital amazonense. "Toda e qualquer ação que minimize a possibilidade de transmissão tem nosso apoio e será bem-vinda", afirma.

Em prol da volta do futebol, inclusive de forma "terapêutica", Mitoso defende que o esporte poderia servir para ajudar quem está em isolamento social. "O futebol é uma atividade que ajudaria muito a população com entretenimento, uma possibilidade de relaxamento. Tem também a preocupação com a saúde mental, uma volta com segurança seria boa também aquele cidadão que está em casa ter a possibilidade de ver seu time jogar", diz ele.

Para o presidente do clube esmeraldino, o momento da volta aos gramados não depende da vontade dos times, mas sim do respaldo das autoridades de saúde. Ele confia que a CBF aguardará a estabilização da pandemia em todos os Estados antes de pensar no começo do Brasileirão 2020 "porque nada adianta começar uma Série C, por exemplo, com algumas cidades ainda isoladas", conclui.