Lutador amazonense Rodrigo Praia está próximo da disputa por cinturão

Caso vença combate no ACA 107, Rodrigo Praia pode disputar cinturão | Foto: Divulgação/ @rodrigopraiamma

Acumulando quatro vitórias consecutivas no Absolute Championship Akhmat (ACA), o coariense Rodrigo Praia, de 26 anos, possui mais dois combates a serem realizados no torneio. Caso vença o russo ex-lutador do UFC, Magomed Bibulatov, em junho, Praia espera ter a chance de disputar o cinturão de um dos maiores torneios de MMA da Europa.

Rodrigo Praia é faixa preta de jiu-jítsu e alia boxe, muay thai e wrestling na busca pelo cinturão do ACA. A última luta pelo torneio foi em dezembro de 2019, quando venceu o lutador Firdavs Khasanov, do Uzbequistão, por nocaute. O coariense lutaria contra Bibulatov no dia 3 de abril, pelo ACA 107, mas a luta foi transferia para o dia 24 de junho, devido ao coronavírus.

O lutador revela que estava quase no peso ideal para a luta de abril, mas, há apenas duas semanas do torneio, recebeu a notícia do adiamento e do fechamento das academias no Rio de Janeiro, onde ele está desde o início de 2020. Apesar do isolamento, Rodrigo Praia destaca que os treinos continuam à medida do possível.

"A gente afasta os móveis de casa, faz um treino de boxe, uma luta, exercícios com peso. Atualmente, o treino mudou muito, antes eram duas vezes no dia e hoje faço só um, pela parte da manhã, por duas horas. À noite ainda dou uma corridinha para manter o gás, porque se o evento chamar, preciso estar preparado, então mantenho meu corpo ativo, treinando como posso e com alimentação regrada", afirma o lutador.

Rodrigo acumula 18 lutas na carreira, sendo 15 vitórias - sendo dez por nocaute - e três derrotas. O adversário no ACA 107 também é "casca-grossa", com um cartel de 15 vitórias e apenas duas derrotas. Magomed Bibulatov participou do UFC em três ocasiões: duas em 2017 e uma em 2019, quando perdeu para o brasileiro Rogério Bontorin.

"Eu tenho essa luta no ACA, e passando dele acho que vão me deixar disputar o título. Vai ser uma pressão extra, mas já estava treinando forte, continuo mantendo o ritmo e sei que vou estar preparado. Disputar o cinturão para mim é um sonho, ser reconhecido e representar Coari, o Amazonas, é uma recompensa. Se chegar na disputa, vou dar meu máximo", diz, confiante, Rodrigo Praia.