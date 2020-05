Amazonense distribui livro sobre a história do futebol de Parintins

| Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Parintins - O jornalista e escritor José Caldeira Brilhante, de 27 anos, está disponibilizando a obra "Futebol Parintinense: do sucesso ao fracasso", publicada em 2019, de forma gratuita. O livro é em formato digital e está disponível para qualquer pessoa que entrar em contato para adquiri-lo.

Segundo o autor, os trabalhos de pesquisa começaram em 2017, como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), e a ideia da obra é documentar os mais de 70 anos da história do futebol parintinense. "O tempo vai passando, os ex-jogadores vão morrendo e as histórias vão indo junto", diz. O contato para receber o PDF do livro é: (92) 99522-4530.

Edições impressas do livro "Futebol Parintinense: do sucesso ao fracasso" | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Dentre os principais temas abordados, estão as idas de Mané Garrincha (1973), Botafogo (1987) e Flamengo (1990) a Parintins (município distante 369 km de Manaus), bem como o desenvolvimento da modalidade na ilha. "Além de sentir a necessidade de registrar o futebol parintinense, essa ideia também surgiu de uma reportagem que fiz e descobri que há muito mais histórias do que eu imaginava", conta José.

Dos fatos históricos registrados nas 142 páginas do livro, que diferente das obras acadêmicas utiliza linguagem clara e acessível, José Brilhante destaca o empate do Botafogo contra o Atlético Sul América Clube e o fanatismo da torcida pelo futebol amador de Parintins, lotando o estádio Tupy Cantanhede, como os preferidos para documentar.

"Antigamente, os times faziam viagens recolhendo dinheiro pelo Brasil, então eles [Botafogo] vieram jogar contra o Sul América, com o time principal e quase perdem, empataram no finalzinho. Um zagueiro daqui fez um gol do meio do campo e no livro conta cada detalhezinho, porque entrevistei os jogadores e autores dos gols", relata o autor.

Botafogo na Copa União de 1987. Em pé: Renato, Wilson Gottardo, Vágner, Vitor, Melo e Jorge Lourenço. Agachados: Dé Lima, Maurício, Evaldo, Carlos Magno e Berg | Foto: Revista Placar

Devido à pandemia do coronavírus, a distribuição dos exemplares está sendo pelo meio virtual, mas em condições normais, podem ser adquiridos também na versão física, no valor de R$ 30. "A procura está interessante, ao todo mandei aproximadamente 200 exemplares. A importância disso é muito grande, tanto por ser sobre o futebol parintinense, quanto por ser o único material que fala exclusivamente sobre", conclui o autor.