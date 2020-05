Amazonas FC anuncia pacote de ações para primeiro aniversário do clube

O aniversário de um ano do clube é no próximo sábado (23) | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas FC já entrou em clima de festa pelo primeiro aniversário, que será comemorado neste sábado (23). Ao longo da semana, o clube iniciou a Campanha “Comemorar a vida é o nosso maior gol”, com ações solidárias para ajudar profissionais de saúde, em guerra contra a Covid-19, e instituições de caridade.

Neste momento, o clube, junto com parceiros e patrocinadores, está angariando equipamentos de proteção individual (EPIs) para o trabalho dos profissionais de saúde, bem como alimentos que serão destinados a instituições de caridade.

No entanto, os torcedores não ficarão fora da festa. No sábado, dia do aniversário, uma live nas redes sociais terá uma programação especial, com início às 11h, incluindo apresentação de vídeos institucionais, bate-papo com dirigentes, comissão técnica e jogadores, além de uma super promoção para a torcida aurinegra.

Na ocasião, a direção do clube estará à disposição para falar sobre os desdobramentos da paralisação do campeonato nas atividades e projetos para o futuro. O Diretor do Amazonas FC, Lissandro Breval, destaca que o grande objetivo das ações é comemorar o aniversário ajudando pessoas neste momento delicado.

“Os últimos 12 meses foram muito especiais para nós. Conquistamos muita coisa e queremos muito mais. Mas nossa comemoração precisava ser de um jeito que reunisse as pessoas, virtualmente, mas efetivamente, em torno de algo maior. Por isso, pensamos em ações que vão contribuir para ajudar os profissionais de saúde, que estão lutando por todos nós, e as pessoas mais necessitadas. Queremos que todos, além da nossa amada torcida, possam se alegrar com a nossa festa”, disse.

*Com informações da assessoria.