Elenco e ex-jogadores prestam homenagens em aniversário do Amazonas FC

A live foi em comemoração ao primeiro ano do clube | Foto: Divulgação

Manaus – O aniversário do Amazonas FC foi comemorado com Live solidária. A arrecadação de alimentos, equipamentos de proteção individual (EPI) e outros itens para ajudar profissionais de saúde e instituições de caridade fez parte da comemoração.

O evento, que foi realizado cumprindo as determinações de distanciamento social e higiene estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), deu aos torcedores a retrospectiva dos melhores momentos da história do clube, revivendo o título da Série B Estadual em 2019 e a campanha que colocou o aurinegro no primeiro lugar da classificação geral do Barezão até a parada da competição.

Jogadores, ex-jogadores, comissão técnica, torcedores e personalidades amazonenses participaram da transmissão por vídeo, prestando homenagem pelo primeiro aniversário do caçula do futebol amazonense.

O ponto alto do evento foi a campanha “Comemorar a vida é o nosso maior gol”, que em 24h, conseguiu arrecadar mais de mil cestas básicas, 2 mil litros de álcool em gel, 5 mil máscaras e outros EPIs. A campanha continuará ao longo da semana, com o clube se disponibilizando a recolher as doações em qualquer ponto de Manaus para fazer chegar a quem mais precisa.

“A campanha não termina hoje. Ela vai continuar ao longo da semana normalmente, arrecadando donativos. Com todo cuidado, cumprindo todas as recomendações de segurança, vamos buscar o material e levar a quem precisa”, destaca o diretor do Amazonas FC, Lissandro Breval.

O Amazonas FC também oferece um número de telefone para conectar doadores e instituições de caridade, como explica Lissandro.

“Esse material que já arrecadamos, vai ajudar instituições como a Fundação Dr. Thomas, Lar Dona Val, Instituto Amigos da Amazônia, mas outras ainda podem ser contempladas. Se você quer fazer uma doação ou cadastrar a sua instituição para receber algum desses materiais, entre em contato conosco através do número (92) 99532-0100”, concluiu.

*Com informações da assessoria