Manaus FC afirma ser campeão de 2020 e defende retomada do Campeonato

Manaus FC disputava quarto título consecutivo | Foto: Divulgação

Manaus – Em março deste ano, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) anunciou o encerramento do Campeonato Amazonense, frustrando torcedores dos clubes que disputavam o Barezão. O Manaus Futebol Clube, no entanto, se manifestou neste domingo (24) em nota oficial, declarando ser o campeão de 2020.

Na nota, o clube também defende que o campeonato seja retomado após a normalização da situação de pandemia no estado.

‘’Assim que as autoridades sanitárias do Governo Estadual e Municipal autorizarem a volta do futebol, o clube retornará aos trabalhos, procurando atender todas as regras e recomendações para preservar a saúde de atletas, comissão técnica e funcionários, para que a competição seja retomada de maneira segura’’, afirma a assessoria do Manaus FC.

Mas, caso não haja continuidade do evento, o clube reivindica o título de campeão, citando regulamento da competição e desempenho do time.

‘’Só há um campeão do 1º turno, que é o MANAUSFC, equipe que conquistou o título de maneira invicta, incontestável e dentro das quatro linhas’’.

Fim do campeonato

O encerramento do Campeonato Amazonense foi decisão unânime entre a Federação Amazonense de Futebol (FAF) e clubes, apesar da falta de consenso em alguns pontos, como a declaração do campeão.

O Manaus FC buscava o quarto título consecutivo nessa temporada, e os jogadores apresentavam bons resultados durante os jogos.

Com o fim na 3ª rodada do segundo turno, a indefinição sobre o campeão do torneio já havia rendido discussões entre torcedores, e na nota do Manaus FC, o clube convida a Federação Amazonense de Futebol para nova conversa sobre retomada de campeonato.

Leia a nota oficial completa:

O Manaus Futebol Clube vem a público se posicionar oficialmente acerca da definição do campeão amazonense 2020.

1. Para especularmos sobre o campeão do Amazonense 2020, é preciso ter o mínimo de conhecimento do regulamento da competição. E este é muito claro quando dispõe, a partir do seu artigo 7, que trata do sistema de disputa e especificamente no artigo 10, que diz que será conhecido o vencedor do Estadual do duelo entre os campeões de cada turno.

2. Só há um campeão, o campeão do 1º turno, que é o MANAUSFC, equipe que conquistou o título de maneira invicta, incontestável e dentro das quatro linhas, sobre um oponente que tinha a vantagem do empate na decisão, e ainda assim sofreu uma goleada de 4 a 1.

3. O Regulamento Específico da Competição (REC) não prevê pontos corridos ou pontuação geral, e o Regulamento Geral da Competição (RGC) não se sobrepõe a este.

4. Ainda assim, mesmo com o regulamento ao lado do MANAUSFC para ser declarado campeão amazonense 2020, o clube defende a continuidade da competição e acredita que ela deve ser finalizada dentro das quatro linhas, em respeito aos torcedores, patrocinadores e a detentora dos direitos de transmissão, Rede Calderaro de Comunicação, e desde já se coloca à disposição para conversar com os clubes coirmãos e com a Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Portanto, assim que as autoridades sanitárias do Governo Estadual e Municipal autorizarem a volta do futebol, o clube retornará aos trabalhos, procurando atender todas as regras e recomendações para preservar a saúde de atletas, comissão técnica e funcionários, para que a competição seja retomada de maneira segura.

Fora desse entendimento, o MANAUSFC buscará o reconhecimento do título de Campeão Amazonense em todas as instâncias legais, fundamentado nas Leis do Esporte.