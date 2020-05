Torcedor vascaíno comemora reprise do título de 98 com fogos em Manaus

O torcedor comemorou a reprise do título internacional | Foto: reprodução

Manaus – “Vamos todos cantar de coração, a cruz de malta é o meu pendão. Tu tens um nome do heroico Português, Vasco da Gama, a tua fama assim se fez”. Esse foi o hino ecoado pelos vascaínos em Manaus e em grande parte do Brasil no último domingo (24), após a transmissão da final da Libertadores de 1998. Um torcedor em especial soltou fogos e comemorou como se fosse há 22 anos.

O Policial Militar Gilson Moreno fez uma transmissão do jogo e a comemoração com fogos nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o torcedor em frente à televisão vestido com o uniforme do Cruz-Maltino

O torcedor vascaíno conta sobre a paixão pelo time | Foto: reprodução

"Eu torço desde de criança pelo time. Neste domingo foi muito bom relembrar a conquista que é de todos nós. Assisti como se fosse ao vivo, fiquei nervoso, feliz e muito emocionado de poder rever esse grande jogo", disse o policial.

Veja o momento da torcida:

Já que o momento é compartilhar das alegrias em casa e sem aglomerações, o torcedor aproveitou para assistir a final histórica para o clube junto com a família. Um dos seguidores nas redes sociais do policial comemorou junto. “Isso sim é um título ganho na raça. Não é título ganho com ajuda do juiz. Orgulho do Vascão”, relatou. A conquista do título foi no ano do centenário do clube e teve grande significado para a história do esporte no Brasil.

Ele transmitiu o momento da comemoração | Foto: reprodução

Ao falar de rivalidade com o Clube de Regatas do Flamengo, o policial brinca que a escolha pelo Vasco foi após influência de uma tia, em 1992. "Minha tia, que era flamenguista, me indicou o Vasco para eu torcer. Graças a Deus eu decidi logo, porque senão ela iria me indicar o flamengo", brincou o torcedor.

Sobre a atual condição do time, Gilson Moreno destaca que mudanças precisam ser feitas. "Pode e tem que melhorar, porém tem que ter um investimento muito grande. O atual time não tem condições de ir muito longe", desabafou o torcedor.

Este domingo (25) foi para relembrar um grande título do clube Vasco da Gama | Foto: reprodução

Desde a conquista do mundial em 1998, o Vasco levantou outras taças. Veja as demais vitórias:

- Campeão da Taça Libertadores da América (Bicampeão da América no ano do Centenário do Clube)

- Campeão Estadual (FFERJ - Campeão de Terra e Mar no ano do centenário do clube)

- Campeão da Taça Guanabara

- Campeão da Taça Rio

1999

- Campeão do Torneio Rio-São Paulo

- Campeão da Taça Rio (Invicto)

2000

- Campeão da Copa Mercosul (Título de nível Sul-Americano)

- Tetracampeão Brasileiro

- Campeão da Taça Guanabara (Invicto)

2001

- Campeão da Taça Rio (Invicto)

2003

- Campeão da Taça Guanabara

- Campeão da Taça Rio (Invicto)

- Campeão Estadual (FFERJ)

2004

- Campeão da Taça Rio

2009

- Campeão Brasileiro da Série B

2010

- Campeão da Copa da Hora

2011

- Campeão da Copa do Brasil

2015

- Campeão Estadual (FFERJ - Campeão no ano do Centenário do Futebol no Clube)

2016

- Taça Guanabara (FFERJ)

- Campeonato Carioca (FFERJ)

2017

- Taça Rio (FFERJ)

O grande ídolo do torcedor é o jogador Edmundo, que atuou como atacante e iniciou sua carreira no Vasco da Gama em 1992. Ficou conhecido como "Animal" durante sua passagem pelo Palmeiras.

No mesmo ano que iniciou no futebol profissional foi campeão do Campeonato Brasileiro. Em 200 teve o último título, também pelo Vasco na Taça Guanabara. "Ele é o grande ídolo que tenho no Vasco da Gama. Jogador sem igual", finalizou.