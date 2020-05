Onça e Gavião tornam oficial a briga fora de campo pelo 'Barezão 2020'

Declaração do técnico do Amazonas FC incendia debate sobre campeão amazonense | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Na live de aniversário do Amazonas FC, no último sábado (23), o técnico Ricardo Lecheva causou polêmica ao comentar sobre o campeão amazonense de 2020. Com base no Regulamento Geral das Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o treinador reivindicou o título para o auri-negro, mas, em nota, tanto a Onça Pintada quanto o Manaus FC afirmam pensar diferente.

O auri-negro da capital amazonense completou um ano de fundação no último sábado e, na comemoração por meio de uma transmissão ao vivo, Ricardo Lecheva afirmou que, de acordo com o regulamento, o Amazonas poderia "estar comemorando, em 2020, o segundo título como profissional e o primeiro título na Série A".

A Federação Amazonense de Futebol não se pronunciou oficialmente, mas o diretor de competições da entidade, Ivan Guimarães, indicou que o presidente, Dissica Tomáz, deve fazer um pronunciamento oficial assim que as atividades forem restabelecidas. Todavia, Guimarães rechaça que o regulamento do Campeonato Amazonense seja regido pelos regulamentos da CBF.

Técnico do Amazonas FC, Ricardo Lecheva | Foto: Antônio Assis/ FAF

"A federação, por enquanto, ainda está parada, pois não estamos trabalhando e quem vai decidir é o presidente, quando voltar, até porque não há pressa para decidir sobre isso. Mas o Regulamento Geral é para as competições da CBF. Um item ou outro você é obrigado a seguir, mas com relação a critério técnico da competição, quem decide é a federação local. O que define é o Regulamento Específico da Competição", destaca o diretor.

Em entrevista ao Em Tempo no início do mês de maio, os jogadores do Manaus FC comentaram sobre a indefinição e já demonstravam um posicionamento em prol da definição em campo, assim como foi o do clube. Thiago Spice e Caíque afirmaram também que caso o torneio seja definido fora das quatro linhas, o Gavião deveria ser considerado campeão por vencer o 1º turno.

O Gavião do Norte

No regulamento citado por Lecheva, o campeão deveria ser definido a partir da classificação geral do torneio. No caso do "Barezão 2020", o Amazonas aparece na liderança, com 24 pontos - dois a mais que o Gavião do Norte -, 24 gols marcados e 5 sofridos. De acordo com a nota oficial do tricampeão amazonense, no entanto, o regulamento da CBF não se sobrepõe ao Regulamento Específico do campeonato Estadual.

O Manaus FC foi o campeão do primeiro turno da competição | Foto: Divulgação/ Manaus FC

"Para especularmos sobre o campeão do Amazonense 2020, é preciso ter o mínimo de conhecimento do regulamento da competição e este é muito claro quando (...) diz que será conhecido o vencedor do Estadual do duelo entre os campeões de cada turno. Só há um campeão, o do 1º turno, que é o Manaus FC, equipe que conquistou o título de maneira invicta, incontestável e dentro das quatro linhas, sobre um oponente que tinha a vantagem do empate na decisão e ainda assim, sofreu uma goleada de 4 a 1", afirma o clube esmeraldino.

De acordo com a nota oficial, divulgada no domingo (24), o Regulamento Específico da Competição (REC) determina que o torneio seja disputado no formato mata-mata, ao invés de pontos corridos e, portanto, pouco importa a classificação geral quando o Gavião do Norte já conquistou a primeira fase do Estadual. Apesar de compreender o regulamento "a seu favor", o Manaus FC defende que o campeão seja conhecido em campo.

Manaus FC | Foto: Divulgação/ Manaus FC

"O clube defende a continuidade da competição e acredita que ela deve ser finalizada dentro das quatro linhas, em respeito aos torcedores, patrocinadores e a detentora dos direitos de transmissão, Rede Calderaro de Comunicação, e desde já se coloca à disposição para conversar com os clubes coirmãos e com a Federação Amazonense de Futebol (FAF). Portanto, assim que as autoridades sanitárias do Governo Estadual e Municipal autorizarem a volta do futebol, o clube retornará aos trabalhos (...) para que a competição seja retomada de maneira segura", continua o comunicado.

A Onça-Pintada

A Onça-Pintada da Zona Leste veio a público para dizer que não é a favor do retorno do torneio para a definição do título tanto pela decisão conjunta tomada entre os oito clubes participantes da elite do futebol amazonense, quanto pelas questões financeiras e burocráticas, mas que estarão prontos caso decida-se pela volta do Estadual. A reivindicação, no entanto, é quanto às vagas no Brasileirão e na Copa do Brasil de 2021, que são tidas como objetivos principais do clube.

"Não acreditamos existir nenhuma honra em se declarar campeão em um campeonato nas condições que se apresentam, mas entendemos que será necessário estabelecer um critério para definição das vagas nas competições nacionais da Confederação Brasileira de Futebol", descreve.

Além disso, o comunicado desta que o pronunciamento de Lecheva foi apenas uma opinião pessoal, já que ele "a exemplo de outros treinadores, tem o direito à livre expressão, mas que neste caso não traduziu o perfeito posicionamento oficial do clube". O auri-negro vai além e afirma que caso seja considerado campeão, irá doar a taça para a FAF, "pois a Covid-19 venceu todos os clubes do mundo e, em respeito a todas às vítimas, não existe motivo algum para comemorar", diz.

Amazonas FC | Foto:

"Consideramos descabida qualquer iniciativa de (...) falar de merecimento ao título, pois acreditamos que um título só acontece verdadeiramente em campo, com gols, torcida, comemoração e volta olímpica. Qualquer tentativa de se autoproclamar campeão sem a chancela dos realizadores (...) não passa de um despautério [absurdo] ou de uma ilusão, pois todos os elementos desta pseudo-conquista não existirão de fato", afirma a nota.

Ao fim, o clube reforça a manutenção das ações sociais voltadas para a captação de recursos que compõem cestas básicas, assim como Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). "Queremos nos comprometer com a sociedade e não permitiremos que assuntos menores tirem o nosso foco de ajudar aqueles que estão precisando da nossa ação", finaliza.