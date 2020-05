Clube do Pará arrecada doações para famílias carentes em Manaus

O Aningal é o atual campeão amazonense de futebol de sete e tem no currículo uma participação no campeonato Brasileiro da modalidade | Foto: Divulgação/ Instagram @aningal_oficial

Manaus - Em tempos onde o distanciamento ajuda a salvar vidas, ações solidárias como a do Aningal Atlético Clube aproximam as pessoas por um bem maior. Desde a última terça-feira (19), o atual campeão amazonense de futebol de sete está arrecadando alimentos para doações destinadas a pessoas carentes, em Manaus.

Fundado em 1952 no município de Alenquer, no Pará, o Aningal AC completou 68 anos no início deste mês de maio. Torcedor e ex-jogador, Dudu Valente, de 37 anos, foi o responsável por estabelecer a sede na capital amazonense. "Nosso clube sempre está envolvido em ações sociais, pois a nossa filosofia é de fazer o bem sem olha a quem", revela Valente.

Desde a última terça-feira, o tricolor amazonense está com o projeto "Ação Solidária", de mobilização social para arrecadar cestas básicas. A ação continua até o início de junho e, em uma semana, já foram arrecadadas dez cestas básicas e doações que vão de Boa Vista (RR) até o Japão. "O esporte, no geral, é a melhor ferramenta no combate às diferenças sociais", diz o presidente.

Dudu Valente revela que a iniciativa deu o pontapé inicial após sugestão do capitão da equipe, Ozemar Júnior. Segundo o comandante tricolor, os demais atletas e a comissão técnica rapidamente aderiram e, junto aos torcedores, buscam a mobilização social para ajudar quem está vulnerável em meio à pandemia da Covid-19.



Hoje, o Aningal é o atual campeão Amazonense de futebol 7, tem no seu currículo uma participação no campeonato Brasileiro da modalidade E é um clube que sempre participa das principais competições no estado, além de ter um título que os integrantes consideram muito importante: a conquista do quadrangular Alenquerense em 2018.

"Estamos tentando arrecadar o máximo de alimentos possíveis para ajudar aquelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras nesse momento de incerteza. Quem puder, nos ajude com um quilo de alimentos ou uma cesta básica. Não importa a quantidade, o importante é contribuir. No final desse mês esperamos conseguir arrecadar e distribuir para as pessoas mais necessitadas", explica Valente.

As redes sociais, Instagram e Facebook e o número (92) 99130-3156 são os meios para entrar em contato com o Aningal Atlético Clube e contribuir com a Ação Solidária. A lista de beneficiados já conta com 30 nomes até a produção desta matéria, mas a diretoria do Aningal destaca que o intuito é conseguir uma rede solidária cada vez maior.

"Nossa intenção é arrecadar os alimentos até o fim de maio e começar a distribuição logo em seguida. Sabemos que é difícil e, nesse momento, está difícil para todos nós. Mas um pouco de nós é muito para quem não está podendo trabalhar e levar o sustento para dentro de casa", afirma Dudu Valente.