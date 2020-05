Jornal português anuncia venda de brasileiro ao PSG por R$ 146 milhões

| Foto: Reprodução/ Instagram @alextelles13

Segundo o jornal A Bola, de Portugal, o Paris Saint-Germain (PSG) fechou a contratação do lateral brasileiro Alex Telles, de 27 anos, por cerca de 25 milhões de euros (R$ 146 milhões). Alex Telles, ex-Grêmio, está no Futebol Clube do Porto desde 2016.

De acordo com a publicação do periódico português, os franceses irão anunciar a contratação do lateral esquerdo apenas após o fim da temporada, mas o acerto deu-se desde o início desta semana. Alex Telles deixou o futebol brasileiro rumo à Turquia, em 2014. Desde a chegada a Portugal, ele disputou 183 jogos e marcou 21 gols.

Segundo o Goal, os 25 milhões de euros definidos para a transferência indicam um esforço dos clubes em fechar o acordo. O PSG ofereceu 20 milhões de euros inicialmente, mas o Porto teria recusado, sob a justificativa de que gostaria de receber pelo menos 30 milhões de euros - dez milhões a menos que o valor da multa rescisória de Telles.



O PSG não disputa mais torneios na França, uma vez que o clube já foi declarado campeão da Ligue 1. A Liga dos Campeões, no entanto, segue como sonho de Neymar e companhia, que esperam definição da Uefa - entidade máxima do futebol na Europa - para a retomada ou não da competição.

Natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Alex Telles foi revelado pelo Juventude, mas destacou-se com a camisa do Grêmio. Pelo tricolor, o lateral participou de 51 jogos e foi eleito o melhor da posição no Campeonato Brasileiro de 2013.