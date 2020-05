Covid-19: na Colômbia, treinos de futebol retornam no dia 8 de junho

De acordo com o Ministério do Esporte, em junho serão permitidas as atividades individuais | Foto: Reprodução

O Ministro do Esporte da Colômbia, Ernesto Lucena, confirmou durante o programa de televisão Prevenção e Ação, em que o presidente Iván Duque divulga medidas oficiais de combate ao novo coronavírus (covid-19), o retorno dos treinamentos das equipes de futebol profissional do país em 8 de junho. Na edição de ontem (27), o ministro explicou que a retomada dos treinos será possível respeitando um protocolo elaborado pela Federação Colombiana de Futebol (FCF) em conjunto com a Dimayor, a Liga da Primeira Divisão do país. O documento foi entregue ao Ministério da Saúde, que propôs algumas adaptações.

“Trabalhamos em equipe, todos queremos acima de tudo a saúde dos jogadores e seu ambiente. Dar essa luz começa a gerar tranquilidade não apenas no futebol colombiano, mas também com outras disciplinas esportivas. ", afirmou Lucena em comunicado oficial publicado no site do Ministério do Esporte da Colômbia.

De acordo com o Ministério do Esporte, em junho serão permitidas as atividades individuais. Nas duas primeiras semanas, serão efetuados exames médicos e avaliações do estado de saúde dos jogadores, além da adaptação dos locais de treinamento e a implementação dos protocolos de biossegurança. Posteriormente, serão liberados os treinamentos individuais. Esta primeira etapa vai durar 28 dias.

Em julho, terão início os coletivos presenciais. Os clubes terão de cumprir as exigências de segurança em locais de treinamento autorizados pelos prefeitos e governadores. O recomeço do Campeonato Colombiano está previsto para o início de agosto, porém as partidas serão realizadas sem a presença pública, tendo em vista que todos os eventos esportivos no país estão proibidos de receber espectadores até o final do ano. A série A da Colômbia foi interrompida na oitava rodada; a última partida disputada aconteceu em 8 de março. No momento, o Atlético Nacional lidera com 15 pontos.

* Com informações da Agência Brasil