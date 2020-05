Destaque na Europa, lutador amazonense busca bicampeonato na Rússia

De um projeto social de Manaus para a Europa, Breno Peterson vive ascensão no jiu-jitsu | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

O lutador Breno Peterson, de 23 anos, deixou o Brasil rumo à Europa para dar aulas no Cazaquistão. Após nove meses como professor, o amazonense conquistou o terceiro lugar no Campeonato Europeu e no ACBJJ, da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro. Em 2020, ele busca o bicampeonato do Grand Slam de Moscou, na Rússia.

Em 2013, Breno deixou Manaus para morar no Rio de Janeiro, no Centro de Treinamentos do treinador Márcio Rodrigues. Na época, com 16 anos, rapidamente se tornou bicampeão brasileiro e daí para frente não parou mais. Em março de 2019, viajou para dar aulas no Cazaquistão, mas como saiu de casa ainda jovem, se adaptou facilmente.

"Foi uma experiência incrível e assustadora ao mesmo tempo. As únicas diferenças que senti no início foram o idioma e o clima, porque chegava a fazer -20ºC, com muito frio e muita neve no Cazaquistão. Fora isso, me adaptei bem dando aula, aprendi um pouco de russo e um pouco de inglês", diz o atleta.

Breno Peterson no pódio do Grand Slam AJP de Moscou | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Breno Peterson é mais um lutador que ganhou visibilidade por meio de projetos sociais na capital amazonense. Ele revela que começou a lutar graças ao "pai de criação" e o irmão, que sempre o incentivaram. De degrau em degrau, o destemido atleta vai ganhando o Velho Continente aos poucos.

"Fui competir no Rio de Janeiro ainda muito novo, gostei da experiência e decidi que queria essa vida para mim. Fiquei seis anos lá, lutando e competindo, quando recebi uma proposta para ir à Ucrânia. Fiquei três meses competindo pela Europa e fui vice-campeão europeu", conta ele.

Breno Peterson foi recentemente promovido à faixa preta de jiu-jitsu | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

No Cazaquistão, Peterson passou por duas academias de jiu-jitsu, onde obteve reconhecimento nacional. Apesar da boa experiência no país do leste europeu, ele revela que não conseguiria treinar em um nível competitivo e, por isso, partiu para as preparações individuais, de olho no bicampeonato do Abu Dhabi Grand Slam de Moscou.

"Estou adquirindo muita experiência vivendo longe de tudo, aprendendo novos idiomas e agora estou me preparando na Hungria para a próxima competição, que vai ser em outubro. Fiquei um mês em isolamento, mas já estou treinando normalmente. Dois treinos por dia, sendo um pela parte da manhã e outro pela parte da noite", afirma o lutador.

Breno luta na categoria adulto, faixa preta peso-galo | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

A pandemia cancelou todos os torneios no primeiro semestre, mas o Grand Slam de Moscou, da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro Tour está confirmado para os dias 24 e 25 de outubro. Depois ganhar a "tão sonhada" faixa preta de jiu-jitsu, Breno Peterson não pensa em voltar para o Brasil. "Vou continuar por aqui mesmo, para quem é atleta as oportunidades são mil vezes melhores, por conta das competições e das oportunidades", afirma.