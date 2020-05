Klidson Abreu aposta no jiu-jitsu para vencer americano no UFC

Klidson Abreu busca se reerguer no UFC contra o americano Jamahal Hill | Foto: Reprodução/ Instagram @klidsonabreu

Diretamente da American Top Team, na Flórida, o brasileiro Klidson Abreu realiza os últimos preparativos para o UFC, marcado para 30 de maio. O adversário do amazonense na categoria meio-pesado (até 93 kg) será o americano Jamahal Hill, que mantém uma sequência invicta de sete lutas.

Aos 27 anos, Klidson estava escalado para lutar contra o russo Gadzhimurad Antigulov no dia 13 de junho, em Nur-Sultan, válido pela estreia do UFC no Cazaquistão. Com a reestruturação do calendário do Ultimate pelo coronavírus, a luta foi remarcada para o dia 23 e confirmada para o dia 30 na última terça-feira (19).

"Eu venho me preparando desde novembro, quando eu ganhei, mas deram a vitória para o adversário da Rússia. Essa pandemia não prejudicou muito, já estava bem treinado, então continuei me preparando e agora é só perder peso para enfrentar o Jamahal Hill", afirma o lutador amazonense.

Faixa preta de jiu-jitsu, o "Urso Branco" tem um cartel de 15 vitórias (dez por finalização) e quatro derrotas no MMA. No UFC, uma vitória e duas derrotas. Contra Hill, o amazonense busca recuperação após derrota polêmica, por decisão dividida, contra Shamil Gamzatov. "Ele é fraco no jiu-jistu, e como sou forte vou explorar bastante isso", diz.

Na última derrota pelo Ultimate, Klidson era o único representante do Brasil em Moscou, na Rússia, em novembro de 2019. Com pouca movimentação no primeiro round, mas combate fraco nos dois remanescentes, a decisão dividida beneficiou Shamil Gamzatov (29-28; 28-29 e 29-28) no confronto de abertura do card principal do evento.

"Depois dessa luta ainda fiquei bem porque acho que lutei bem, busquei a luta em todos os rounds, mas lutar na Rússia tem esse preço. Por eles, vão dar para o lutador local, mas eu estou bem, é hora de virar a página e estou focado na nova luta", explica.

Amazonense do bairro da Alvorada, o lutador faz questão de relembrar das origens ao projetar o confronto da próxima edição do UFC. "Vou impor meu jogo e trazer essa vitória para o Brasil, para todo mundo da Alvorada", afirma. Para Klidson, no entanto, o "celeiro" de lutadores ainda precisa melhorar no investimento para o crescimento da modalidade.

"O Amazonas é muito forte nos esportes, mas não tem incentivo para se profissionalizar, precisa ir para fora. A realidade é essa, tem muitos atletas bons que não conseguiram se destacar porque não tem como. Quem conseguiu, saiu da cidade, mas no Amazonas só tem atleta forte.