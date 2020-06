Covid-19: medalhista olímpica, Virna Piovezan está com Covid-19

O isolamento não impedirá Virna de realizar hoje (1º de junho), às 20h, uma live no Instagram, com a cubana Mireya Luis | Foto: Reprodução/ FBF

A ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei Virna Piovezan testou positivo para o novo coronavírus. Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta (1996) e Sidney (2000), Virna publicou um um vídeo em sua conta do Instagram ontem (31), esclarecendo que pertence ao grupo dos assintomáticos e já iniciou o período de isolamento.

"Hoje eu não tenho uma notícia boa para vocês, acreditam que eu estou com covid-19? Estou assintomática, não sinto nada, graças a Deus. Já estou isolada no meu quarto, vou ficar aqui 15 dias quietinha. Estou sendo acompanhada por um infectologista, que está me dando todo o suporte, mas estou muito bem. Eu quero pedir encarecidamente para vocês se cuidarem."

O isolamento não impedirá Virna de realizar hoje (1º de junho), às 21h, uma live (tranmissão ao vivo) no Instagram, com a cubana Mireya Luis. Ambas defenderam suas respectivas seleções no anos de 1990, quando Brasil e Cuba protagonizavam uma das maiores rivalidades do esporte.