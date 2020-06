Após vencer o câncer, João Saci apresenta 'mentalidade de um vencedor'

Para o atleta e palestrante, existem segundos, instantes, que mudam toda a nossa vida para sempre | Foto: Divulgação/MF Press Global

O atleta paralímpico, escritor e palestrante João Saci precisou adaptar a forma de entregar a sua mensagem devido à pandemia. Acostumado a falar para grandes públicos com a palestra 'Mentalidade de um vencedor' e a competir no crossfit e na natação, ele agora tem usado a internet como meio de fazer palestras

A ideia é motivar pessoas através do exemplo vitorioso, de superação de cinco casos de câncer durante 15 anos e de transposição de barreiras e obstáculos apesar de ter perdido uma perna e metade de um dos pulmões na batalha contra a doença.



“Na minha palestra eu falo sobre a questão de dor, sofrimento, das dificuldades que a gente passa na vida e todos os problemas que enfrentamos. Cada um de nós tem a sua dor e sofrimento. A partir das minhas experiências eu tive aprendizados que a dor e o sofrimento nos fazem crescer. Embora estes dois elementos não sejam agradáveis nem desejáveis, se você olhar para a eles de modo diferente haverá uma evolução”, conta.

João Saci usa exemplos de sua história de superação pessoal nas palestras que ministra | Foto: Divulgação/MF Press Global

Coronavírus e lições aprendidas

João Saci aponta que estamos passando por uma grande dor em nível mundial e que, apesar de todos os transtornos, poderemos não apenas aprender lições importantes, como seguir em frente.

“O mundo inteiro está sofrendo por causa do coronavírus, mas é certo que essa pandemia trará ensinamentos. Infelizmente precisamos agora passar por essa reclusão, entender esse momento. É um momento em que muitos de nós não apenas estamos em confinamento como alguns estão experimentando a dor da perda de um parente, amigo ou aqueles que amam. A covid-19 tem trazido um grande sofrimento mas este é o momento de aprender, ser forte e crer que isto tudo vai passar", afirma.

João Saci fala para grandes públicos em auditórios por todo o Brasil com a palestra 'Mentalidade de um vencedor' | Foto: Divulgação/MF Press Global

Os segundos que podem mudar uma vida

Para o atleta e palestrante, existem segundos, instantes, que mudam toda a nossa vida para sempre: “Por causa de um vírus o mundo inteiro mudou e não teve quem não precisou se adaptar. Todas essas mudanças causam sofrimento também, mas aprendi enxergar esses momentos de dificuldade como oportunidade de se desenvolver.”

Como vencer a crise e ser a melhor versão de si mesmo

Segundo João Saci, o segredo principal é ter um propósito e amar ao próximo: “Algumas coisas acabam por nos ajudar a passar por tudo isso e a principal delas é ter um propósito. Hoje o meu propósito como palestrante é ajudá-las a desenvolver a sua melhor versão e isto me motiva também a seguir em frente, fazer outras pessoas seguirem em frente. O amor pela minha mãe, pela minha família, pelo esporte e pela própria vida é algo que nos move, é algo que me move. Contudo o amor ao próximo tem tomado grande destaque nestes dias, porque não estamos mais pensando apenas em nós, com medo de pegarmos o novo coronavírus, mas também de zelar pela vida do outro. Quando usamos máscara e mantemos o distanciamento social estamos fazendo isto também por amor ao próximo, não apenas amor próprio.”

*Com informações da assessoria.