Marco Aurélio Cunha, coordenador de futebol feminino, deixa a CBF

Após cinco anos na coordenação, Marco Aurélio Cunha deixa a CBF e pode focar no São Paulo | Foto: Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou em seu site oficial, na noite da última terça-feira (2), que o coordenador Marco Aurélio Cunha não ocupa mais o cargo de coordenador das Seleções Brasileiras Femininas.

Marco Aurélio Cunha, de 66 anos, foi convidado para o cargo de Coordenador de Seleções Femininas na CBF às vésperas da Copa do Mundo do Canadá, pelo ex-presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, em maio de 2015.

"Não tem tamanho para minha gratidão para essas meninas, para essa gente talentosa, meus colegas de trabalho, as comissões técnicas que trabalhei, o saudoso Vadão e a Pia Sundhage. Queria, do fundo do meu coração, agradecer por esse convívio

Ao longo destes cinco anos, a seleção feminina principal teve três técnicos: Vadão, Emily Lima e Pia Sundhage. Após a queda nas oitavas de final da Copa do Canadá e eliminação na semifinal das Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, Vadão foi demitido e a CBF anunciou a contratação da primeira mulher a comandar uma seleção brasileira de futebol: Emily Lima.

Dez meses depois, sem ter disputado nenhuma competição oficial e com 56% de aproveitamento, a treinadora foi demitida para a volta do ex-treinador Vadão. A decisão foi recebida com ceticismo pela imprensa e os torcedores do futebol feminino.

Após deixar a CBF, a expectativa é de que Marco Aurélio Cunha volte as atenções para a presidência do São Paulo. Em nota, a entidade esclarece que a decisão foi "em comum acordo entre a CBF e o dirigente, que teve fundamental atuação na reestruturação e consolidação da Seleção e do futebol feminino no país".

"Pela Principal, ganhou a Medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos Toronto 2015, o Torneio Internacional de Natal 2015, o Torneio Internacional de Manaus 2016, a Copa CFA da China 2017 e a Copa América do Chile 2018. Já pela Base foram outros cinco títulos: Sul-Americano Feminino Sub-20 2015, Sul-Americano Feminino Sub-20 2018, Sul-Americano Feminino Sub-17 2018, BRICS Games Sub-17 2018 e Liga Sul-Americana Feminina Sub-19 2019”, completa o comunicado, exaltando as conquistas do ex-coordenador.